Геннадий Кикеев стал победителем Всероссийского фестиваля туристской песни

Геннадий Кикеев из Калмыкии стал победителем Всероссийского фестиваля туристской песни на Домбае. «Мчится конь подо мной» так называется музыкальное произведение, покорила не только заснеженные горы, но и сердца членов жюри и самих участников. Конкурс авторской песни состоялся в рамках большого делового форума, посвященного туристическому потенциалу регионов Северного Кавказа.



Профессиональным певцом Геннадий Кекеев себя не считает. Вокалом он занимается около семи лет. Однако именно его исполнение и игра на гитаре покорили снежные Кавказские горы. Он стал победителем конкурса авторской песни, который состоялся в рамках Всероссийского фестиваля в Карачаево-Черкесской республике. А еще Геннадий участник калмыцкой команды КВН «Город снов», вышедшей в высшую Лигу. Своим творческим началом, по признанию молодого человека, он обязан родителям.



Эмоциональность и искренность выступления помогли Геннадию стать лучшим из 50 исполнителей. Автор песни - истинный патриот своей малой родины, уроженец поселка Чилгир Яшкульского района Валерий Игнатов. Она была написана более тридцати лет назад. К сожалению, дождаться ее успеха автору не удалось.



В рамках фестиваля состоялся также круглый стол, посвященный туристической привлекательности регионов ЮФО и СКФО на российском и мировом рынках. В форуме приняли участие представители министерства культуры и туризма Калмыкии. Эксперты в области индустрии отдыха, Ростуризма и органов власти не только обсудили вопросы развития отрасли, но и дали рекомендации к действию. Оценив положительно деятельность по привлечению туристов в Калмыкию.



Так, при помощи аккордов гитары и голоса калмыцкому исполнителю удалось передать всю красоту и величие степных просторов, влекущих и манящих сюда все больше путешественников. Геннадий Кикеев из Калмыкии стал победителем Всероссийского фестиваля туристской песни на Домбае. «Мчится конь подо мной» так называется музыкальное произведение, покорила не только заснеженные горы, но и сердца членов жюри и самих участников. Конкурс авторской песни состоялся в рамках большого делового форума, посвященного туристическому потенциалу регионов Северного Кавказа.Профессиональным певцом Геннадий Кекеев себя не считает. Вокалом он занимается около семи лет. Однако именно его исполнение и игра на гитаре покорили снежные Кавказские горы. Он стал победителем конкурса авторской песни, который состоялся в рамках Всероссийского фестиваля в Карачаево-Черкесской республике. А еще Геннадий участник калмыцкой команды КВН «Город снов», вышедшей в высшую Лигу. Своим творческим началом, по признанию молодого человека, он обязан родителям.Эмоциональность и искренность выступления помогли Геннадию стать лучшим из 50 исполнителей. Автор песни - истинный патриот своей малой родины, уроженец поселка Чилгир Яшкульского района Валерий Игнатов. Она была написана более тридцати лет назад. К сожалению, дождаться ее успеха автору не удалось.В рамках фестиваля состоялся также круглый стол, посвященный туристической привлекательности регионов ЮФО и СКФО на российском и мировом рынках. В форуме приняли участие представители министерства культуры и туризма Калмыкии. Эксперты в области индустрии отдыха, Ростуризма и органов власти не только обсудили вопросы развития отрасли, но и дали рекомендации к действию. Оценив положительно деятельность по привлечению туристов в Калмыкию.Так, при помощи аккордов гитары и голоса калмыцкому исполнителю удалось передать всю красоту и величие степных просторов, влекущих и манящих сюда все больше путешественников.



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