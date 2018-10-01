ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:47

Геннадий Кикеев стал победителем Всероссийского фестиваля туристской песни


Геннадий Кикеев стал победителем Всероссийского фестиваля туристской песниГеннадий Кикеев из Калмыкии стал победителем Всероссийского фестиваля туристской песни на Домбае. «Мчится конь подо мной» так называется музыкальное произведение, покорила не только заснеженные горы, но и сердца членов жюри и самих участников. Конкурс авторской песни состоялся в рамках большого делового форума, посвященного туристическому потенциалу регионов Северного Кавказа.

Профессиональным певцом Геннадий Кекеев себя не считает. Вокалом он занимается около семи лет. Однако именно его исполнение и игра на гитаре покорили снежные Кавказские горы. Он стал победителем конкурса авторской песни, который состоялся в рамках Всероссийского фестиваля в Карачаево-Черкесской республике. А еще Геннадий участник калмыцкой команды КВН «Город снов», вышедшей в высшую Лигу. Своим творческим началом, по признанию молодого человека, он обязан родителям.

Эмоциональность и искренность выступления помогли Геннадию стать лучшим из 50 исполнителей. Автор песни - истинный патриот своей малой родины, уроженец поселка Чилгир Яшкульского района Валерий Игнатов. Она была написана более тридцати лет назад. К сожалению, дождаться ее успеха автору не удалось.

В рамках фестиваля состоялся также круглый стол, посвященный туристической привлекательности регионов ЮФО и СКФО на российском и мировом рынках. В форуме приняли участие представители министерства культуры и туризма Калмыкии. Эксперты в области индустрии отдыха, Ростуризма и органов власти не только обсудили вопросы развития отрасли, но и дали рекомендации к действию. Оценив положительно деятельность по привлечению туристов в Калмыкию.

Так, при помощи аккордов гитары и голоса калмыцкому исполнителю удалось передать всю красоту и величие степных просторов, влекущих и манящих сюда все больше путешественников.



Другие новости по теме:

  • Фольклорный ансамбль «Цагда» стал обладателем Гран-при международного фестиваля
  • Завершился шестой сезон телевизионного фестиваля детского песни на калмыцком языке «Теегин Айс»
  • В училище искусств состоялся региональный этап «Всероссийского фестиваля народных хоров»
  • Калмыцкий ансамбль "Джангар" стал победителем межрегионального этапа всероссийского фестиваля "Вместе мы Россия"
  • В Элисте состоялся конкурс военно-патриотической и солдатской песни
  • Эпос "Джангар" услышали в Уфе
  • Диана Босхомджиева прошла во второй сезон Всероссийского телевизионного конкурса
  • Элистинский школьник стал победителем Всероссийского конкурса «Икарёнок без границ»
  • Названы лучшие детские голоса республики
  • В Калмыкии стартует республиканский этап Всероссийского фестиваля «Студенческая весна - 2015»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34