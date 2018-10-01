В двух районах Калмыкии проходят праздничные мероприятия

Сегодня Яшалтинский район отмечает 80-летие со дня образования. Торжества проходят в парке районного центра. В программе – торжественное собрание, посещение хотона, детская концертно-игровая программа, вечерняя дискотека, фаер-шоу и фейерверк.



А Городовиковск завтра отметит День города. В этот день здесь состоится торжественное открытие храма святого Цесаревича Алексия. Ранним утром будет проведен чин его освящения, божественная литургия, а также крестный ход.



В филиале музея им Пальмова откроется экспозиция, посвященная депортации калмыцкого народа и 100-летию расстрела царской семьи. В торжествах примет участие заместитель полномочного представителя Президента России в ЮФО Анатолий Сафронов. Сегодня Яшалтинский район отмечает 80-летие со дня образования. Торжества проходят в парке районного центра. В программе – торжественное собрание, посещение хотона, детская концертно-игровая программа, вечерняя дискотека, фаер-шоу и фейерверк.А Городовиковск завтра отметит День города. В этот день здесь состоится торжественное открытие храма святого Цесаревича Алексия. Ранним утром будет проведен чин его освящения, божественная литургия, а также крестный ход.В филиале музея им Пальмова откроется экспозиция, посвященная депортации калмыцкого народа и 100-летию расстрела царской семьи. В торжествах примет участие заместитель полномочного представителя Президента России в ЮФО Анатолий Сафронов.



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