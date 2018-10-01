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Сегодня, 12:42

В Астраханской области проходят праздничные мероприятия


В Астраханской области проходят праздничные мероприятияВ Астраханской области проходят праздничные мероприятия. Они посвящены 15-летию хурула в селе Лиман. Это единственный в Астраханской области действующий буддийский храм. Он был построен в 2003 году и приурочен к 60-й годовщине депортации калмыцкого народа.

В торжествах принимает участие делегация Калмыкии во главе с Шаджин ламой Тело Тулку Ринпоче. Кроме того, в Лиман прибыли священнослужители буддийского монастыря Дрепунг Гоманг. Они приступили к строительству песочной мандалы Ваджрапани. Там сейчас находится министр культуры Хонгор Эльбиков. И вот, что он сообщает по телефону.



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