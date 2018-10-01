ГТРК «Калмыкия» и Русфонд продолжает акцию помощи детям. Принять участие в судьбе больного ребенка можно прямо сейчас. Для этого достаточно отправить сколько угодно СМС- сообщений со словом « Дети» на номер 5542. В вашей помощи нуждается Эльзята Марылова.



Эльзяте Марыловой всего три года. Девочка родилась с патологиями. Руки были прижаты к грудной клетке. Ножки в позе лотоса. Врожденная двусторонняя косолапость. Ребенку поставили диагноз артогрипоз. Дело в том, что Эльзята появилась на свет весом -2 кг 400 граммов. При выписке из роддома врачи рекомендовали набрать вес и обратиться к ортопеду. За эти три года девочка проходила лечение в Элисте и Астрахани. В начале 2018 года у ребенка произошел рецидив косолапости. В мае родители обратились за консультацией в клинику, которая находится в Ярославле. Там назначили лечение. Оно платное. Молодая семья обратилась за помощью в Русфонд.



ГТРК «Калмыкия» совместно с Русфондом проводит благотворительную акцию. Стоимость лечения, которое так необходимо для маленькой Эльзяты - 275 тысяч 590 рублей. У родителей таких денег нет. Читатели газеты «Коммерсант» и пользователи сайта Русфонд соберут 156 тысяч 590 рублей. Не хватает еще 19-ти тысяч. Для того, чтобы помочь ребенку, достаточно отправить на короткий номер 5542 СМС со словом «Дети». Стоимость одного сообщения -75 рублей. А владельцы Айфонов и телефонов на платформе андроид теперь могут перевести пожертование через мобильное приложение. Другие способы помощи –на сайте Русфонда.



Очередное лечение малышки зависит от того, насколько мы с вами оперативно соберем необходимую сумму. По словам травматолога – ортопеда Максима Вавилова, у него наблюдается ребенок, госпитализация поможет нашей маленькой землячке улучшить координацию движений.



Сейчас для Эльзяты мир замкнулся в четырех стенах. Пока ее ровесники посещают детский сад, проводят время на прогулках, маленькая героиня нашего сюжета борется с недугом. И только любовь и нежная забота мамы и папы - согревают ее детскую душу. Несмотря на то, что девочка самостоятельно не передвигается, она общительна и артистична. Любит петь, слушать сказки и знает много стишков.



Родители не теряют надежду на то, что их любимая дочь выздоровеет. А в наших с вами силах помочь ребенку, отправив на короткий номер 5542 СМС со словом ДЕТИ. Стоимость одного сообщения - 75 рублей. ГТРК «Калмыкия» и Русфонд продолжает акцию помощи детям. Принять участие в судьбе больного ребенка можно прямо сейчас. Для этого достаточно отправить сколько угодно СМС- сообщений со словом « Дети» на номер 5542. В вашей помощи нуждается Эльзята Марылова.Эльзяте Марыловой всего три года. Девочка родилась с патологиями. Руки были прижаты к грудной клетке. Ножки в позе лотоса. Врожденная двусторонняя косолапость. Ребенку поставили диагноз артогрипоз. Дело в том, что Эльзята появилась на свет весом -2 кг 400 граммов. При выписке из роддома врачи рекомендовали набрать вес и обратиться к ортопеду. За эти три года девочка проходила лечение в Элисте и Астрахани. В начале 2018 года у ребенка произошел рецидив косолапости. В мае родители обратились за консультацией в клинику, которая находится в Ярославле. Там назначили лечение. Оно платное. Молодая семья обратилась за помощью в Русфонд.ГТРК «Калмыкия» совместно с Русфондом проводит благотворительную акцию. Стоимость лечения, которое так необходимо для маленькой Эльзяты - 275 тысяч 590 рублей. У родителей таких денег нет. Читатели газеты «Коммерсант» и пользователи сайта Русфонд соберут 156 тысяч 590 рублей. Не хватает еще 19-ти тысяч. Для того, чтобы помочь ребенку, достаточно отправить на короткий номер 5542 СМС со словом «Дети». Стоимость одного сообщения -75 рублей. А владельцы Айфонов и телефонов на платформе андроид теперь могут перевести пожертование через мобильное приложение. Другие способы помощи –на сайте Русфонда.Очередное лечение малышки зависит от того, насколько мы с вами оперативно соберем необходимую сумму. По словам травматолога – ортопеда Максима Вавилова, у него наблюдается ребенок, госпитализация поможет нашей маленькой землячке улучшить координацию движений.Сейчас для Эльзяты мир замкнулся в четырех стенах. Пока ее ровесники посещают детский сад, проводят время на прогулках, маленькая героиня нашего сюжета борется с недугом. И только любовь и нежная забота мамы и папы - согревают ее детскую душу. Несмотря на то, что девочка самостоятельно не передвигается, она общительна и артистична. Любит петь, слушать сказки и знает много стишков.Родители не теряют надежду на то, что их любимая дочь выздоровеет. А в наших с вами силах помочь ребенку, отправив на короткий номер 5542 СМС со словом ДЕТИ. Стоимость одного сообщения - 75 рублей.



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