Алексей Орлов встретился с руководителем Администрации Президента России

В ходе рабочей встречи с руководителем Администрации Президента России Антоном Вайно Алексей Орлов проинформировал о текущей ситуации в социально-экономической и общественно-политической жизни региона.



Руководитель Калмыкии рассказал о ходе реализации федеральных и республиканских программ развития экономики и социальной сферы, инвестиционных проектов. В ходе рабочей встречи с руководителем Администрации Президента России Антоном Вайно Алексей Орлов проинформировал о текущей ситуации в социально-экономической и общественно-политической жизни региона.Руководитель Калмыкии рассказал о ходе реализации федеральных и республиканских программ развития экономики и социальной сферы, инвестиционных проектов.



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