Сегодня в России - День учителя. Для каждого из нас это хороший повод выразить благодарность и уважение своим педагогам. Вспомнить всех тех, кто встретил нас, когда мы впервые переступили порог школы, кто дал нам путевку в большую жизнь.



Об этом говорят участники торжественного собрания, которое в эти минуты проходит в Элисте. Большой группе педагогов вручают заслуженные награды. Среди них и Лауреаты Премии главы республики, немало педагоги, удостоенные звания «Заслуженный учитель Калмыкии», «Почетный работник общего образования».



Свои поздравления в адрес педагогов и ветеранов труда направил Алексей Орлов.



« Благодаря Вашему профессионализму и таланту наша система образования поступательно развивается, используя новейшие достижения в обучении и воспитании учащихся. Успехи детей, их победы во всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах – лучшее этому доказательство.



В этот праздничный день выражаю слова искренней благодарности за самоотверженный и добросовестный труд, преданность избранному делу, высокий профессионализм и душевную щедрость», - говорится в поздравлении Главы региона.

Сегодня в России - День учителя. Для каждого из нас это хороший повод выразить благодарность и уважение своим педагогам. Вспомнить всех тех, кто встретил нас, когда мы впервые переступили порог школы, кто дал нам путевку в большую жизнь.Об этом говорят участники торжественного собрания, которое в эти минуты проходит в Элисте. Большой группе педагогов вручают заслуженные награды. Среди них и Лауреаты Премии главы республики, немало педагоги, удостоенные звания «Заслуженный учитель Калмыкии», «Почетный работник общего образования».Свои поздравления в адрес педагогов и ветеранов труда направил Алексей Орлов.« Благодаря Вашему профессионализму и таланту наша система образования поступательно развивается, используя новейшие достижения в обучении и воспитании учащихся. Успехи детей, их победы во всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах – лучшее этому доказательство.В этот праздничный день выражаю слова искренней благодарности за самоотверженный и добросовестный труд, преданность избранному делу, высокий профессионализм и душевную щедрость», - говорится в поздравлении Главы региона.



Смотреть полный выпуск новостей



