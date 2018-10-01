ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:39

Сегодня в России - День учителя


Сегодня в России - День учителяСегодня в России - День учителя. Для каждого из нас это хороший повод выразить благодарность и уважение своим педагогам. Вспомнить всех тех, кто встретил нас, когда мы впервые переступили порог школы, кто дал нам путевку в большую жизнь.

Об этом говорят участники торжественного собрания, которое в эти минуты проходит в Элисте. Большой группе педагогов вручают заслуженные награды. Среди них и Лауреаты Премии главы республики, немало педагоги, удостоенные звания «Заслуженный учитель Калмыкии», «Почетный работник общего образования».

Свои поздравления в адрес педагогов и ветеранов труда направил Алексей Орлов.

« Благодаря Вашему профессионализму и таланту наша система образования поступательно развивается, используя новейшие достижения в обучении и воспитании учащихся. Успехи детей, их победы во всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах – лучшее этому доказательство.

В этот праздничный день выражаю слова искренней благодарности за самоотверженный и добросовестный труд, преданность избранному делу, высокий профессионализм и душевную щедрость», - говорится в поздравлении Главы региона.




Другие новости по теме:

  • С Международным днём учителя поздравил Глава региона
  • В Элисте в преддверии Дня учителя чествовали педагогов Калмыкии
  • 21 ноября- Всемирный День Телевидения
  • Сегодня принимают поздравления учителя
  • В Калмыкии чествуют учителей
  • Глава Калмыкии отмечает День знаний в школах, пострадавших от урагана
  • В России чествуют работников службы занятости
  • Сегодня отмечается День российского студенчества
  • Учителя Калмыкии вошли в число лучших педагогов страны
  • Сегодня – День образования Следственного комитета России

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34