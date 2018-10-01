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Сегодня, 12:24

Театральные гастроли в Элисте


Театральные гастроли в ЭлистеСегодня калмыцким зрителям труппа национального Драматического театра им Кучияка республики Алтай представит историческую драму «Восхождение на Хан-Алтай». На следующий день – трагикомедию «Туба» и 6 октября – концерт «Мифы и легенды горного Алтая».

А с 11 по 13 октября своими постановками калмыцкого зрителя порадует академический театр драмы им. Намсараева. Спектакли будут идти на бурятском языке с синхронным переводом на русский.

С 16 октября старейший коллектив Тбилисского академического русского драматического театра в рамках проекта «Большие гастроли» представит спектакль «А.Л.Ж.И.Р Акмолинский лагерь жен изменников Родины». Он рассказывает об узниках АЛЖИРА из Грузии, их жизни и судьбе, муках и мечтах, надеждах и их крушении. Свой срок в лагере отбыли около 8 тысяч женщин, в их числе 300 грузинских узниц. Их памяти посвящается постановка. Спектакли будут идти в течение 2 дней.



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