Конный поход держит путь на Элисту

Участники конного похода продолжают свой путь по населенным пунктам республики. Напомним, всадники стартовали из поселка Малые Дербеты и держат курс на Элисту. 17 октября здесь состоится торжественное открытие первого конного фестиваля. Они побывали в селе Садовое, поселках Кировский, Годжур, Шин-Мер, Кетченеры.



По пути следования к ним присоединились представители других районов. Всего их пока 9 человек. Накануне их встречали с хадаками в п. Алцынхута Кетченеровского района. Ну а сегодня они прибудут в поселок Шатта.



Второй этап фестиваля состоится на 5-ом километре трассы Элиста-Волгоград, около памятника тайши Джамба Тундутова. Здесь будет установлена сцена и юрты. Пройдут парад всадников, спортивные соревнования и концерт. Гостей праздника ждут выступления артистов, а также самих участников фестиваля, самые опытные из которых продемонстрируют свои навыки в джигитовке, метании аркана.



Главная цель фестиваля - показать единство жителей Калмыкии, возродить исконное занятие калмыков – верховую езду. Участники конного похода продолжают свой путь по населенным пунктам республики. Напомним, всадники стартовали из поселка Малые Дербеты и держат курс на Элисту. 17 октября здесь состоится торжественное открытие первого конного фестиваля. Они побывали в селе Садовое, поселках Кировский, Годжур, Шин-Мер, Кетченеры.По пути следования к ним присоединились представители других районов. Всего их пока 9 человек. Накануне их встречали с хадаками в п. Алцынхута Кетченеровского района. Ну а сегодня они прибудут в поселок Шатта.Второй этап фестиваля состоится на 5-ом километре трассы Элиста-Волгоград, около памятника тайши Джамба Тундутова. Здесь будет установлена сцена и юрты. Пройдут парад всадников, спортивные соревнования и концерт. Гостей праздника ждут выступления артистов, а также самих участников фестиваля, самые опытные из которых продемонстрируют свои навыки в джигитовке, метании аркана.Главная цель фестиваля - показать единство жителей Калмыкии, возродить исконное занятие калмыков – верховую езду.



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