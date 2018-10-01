ДОСААФ провел акцию «День призывника»

Сегодня на базе регионального отделения ДОСААФ состоялась акция «День призывника». В ней принимали участие студенты и школьники республики.



Мероприятие проводилось с целью гражданско-патриотического воспитания юношей посредством их обучения и подготовки к военной службе, привлечению молодежи к занятиям физкультурой и спортом.



В программе – военно-спортивное многоборье, строевая подготовка, сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки и урок мужества. Сегодня на базе регионального отделения ДОСААФ состоялась акция «День призывника». В ней принимали участие студенты и школьники республики.Мероприятие проводилось с целью гражданско-патриотического воспитания юношей посредством их обучения и подготовки к военной службе, привлечению молодежи к занятиям физкультурой и спортом.В программе – военно-спортивное многоборье, строевая подготовка, сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки и урок мужества.



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