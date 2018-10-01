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Сегодня, 12:19

Элистинская школа №8 отметит юбилей


Элистинская школа №8 отметит юбилейВосьмая столичная школа имени Номто Очирова готовится отметить свой 55-летний юбилей. В разные годы она имела статус школы-комплекса, этнокультурной гимназии. Неизменным оставалось одно – качество подготовки учащихся. На встрече соберутся выпускники разных лет, ветераны педагогического труда. Помимо концертной программы, планируется проведение ученической конференции, конкурса рисунков, открытых уроков и внеклассных мероприятий.

Открытие школы на северо-западе Элисты состоялось в 1963 году. Из ее стен за более чем полувековую историю во взрослую жизнь вышли несколько сотен учеников. Среди них международный гроссмейстер Санан Сюгиров, председатель федерации спортивной борьбы Калмыкии Владлен Балдашинов и многие другие. Сейчас в образовательном учреждении обучается более 360 учащихся, открыты две дошкольные группы еще на 50 малышей. Добиться отличных результатов в педагогической практике учителям здесь помогает применение авторской методики академика Эрдниева «Укрупнение дидактических единиц».

Вот уже двадцать пятый год Тамара Хольджгонова преподает русский язык и литературу, применяя УДЕ. Кроме этого она обучает методике молодых педагогов республики на подготовительных курсах в институте повышения квалификации работников образования. Славится школа и своей столЯрной мастерской. На уроках технологии мальчики здесь получают профессиональные навыки по обработке дерева. Здесь же ежегодно проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников.

Почти четверть века назад учебному заведению присвоено имя Номто Очирова. Ежегодно 10 октября педагоги и учащиеся торжественно отмечают день рождения великого просветителя. В этот раз у них двойной праздник, который они планируют справлять в течение недели.

Так о родной школе с теплотой отзываются сами учащиеся.

На школьный юбилей ребята ждут выпускников прошлых лет и ветеранов педагогического труда. Встречать гостей тут будут 12 октября.



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