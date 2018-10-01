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Сегодня, 12:14

Уголовному розыску страны исполняется сто лет


Уголовному розыску страны исполняется сто летУголовному розыску страны исполняется сто лет. За вековую историю службы появились новые профессионалы сыскного дела. Сотрудник уголовного розыска, - это не только профессия и призвание, но еще и образ жизни. Быть честным и справедливым, обладать аналитическим складом ума, умением быстро принимать ответственные решения и мгновенно реагировать в любой ситуации,– вот, что должно отличать оперативника в его повседневной деятельности.

В профессиональных кругах Николай Джеев известен как опытный оперативник. За плечами более 20 – ти лет службы в органах МВД, сотни раскрытых уголовных дел. Это результат ежедневной кропотливой работы без праздников и выходных. «Бойцы невидимого фронта», как называют они себя сами, способны сутками, буквально по крупицам собирать порой разрозненную информацию, выслеживать и преследовать преступников.

Ветеран уголовного розыска Александр Антонов в свое время получил медаль ордена за заслуги перед отечеством второй степени за раскрытие тяжкого преступления. В прошлом - он участник боевых действий на Северном Кавказе. Помнит до сих пор первое раскрытое им дело – кражу насоса из колодца элистинца. За время профессиональной деятельности оперативнику приходилось работать и с более тяжкими преступлениями, сталкиваться с проявлениями самых низменных человеческих качеств.

Ветеран калмыцкого сыска говорит, что оперативники нынешнего поколения стараются соответствовать планке, которую подняли их предшественники. Хотя это и нелегко: с каждым годом злоумышленники становятся все изворотливей. Все чаще в уголовных делах фигурируют преступления с использованием новейших компьютерных технологий. Только за 8 месяцев этого года из 130 зарегистрированных, почти половина возбуждены по фактам «дистанционных» мошенничеств. Ущерб от них составил около двух миллионов рублей.

В прошлом году, сотрудниками УГРО была пресечена деятельность еще одной преступной группы. На этих оперативных съемках задержание 6 –ти человек по факту вымогательства. А вот это февральские кадры захвата двух скотокрадов. Такие кражи - не единичны в республике. Радует, что ряды сыщиков в этом году пополнились 10 молодыми сотрудниками. А более 80 –ти ветеранам уголовного розыска в их профессиональный праздник вручат эксклюзивную медаль. Ее специально выпустили к вековому юбилею службы.



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