Уголовному розыску страны исполняется сто лет. За вековую историю службы появились новые профессионалы сыскного дела. Сотрудник уголовного розыска, - это не только профессия и призвание, но еще и образ жизни. Быть честным и справедливым, обладать аналитическим складом ума, умением быстро принимать ответственные решения и мгновенно реагировать в любой ситуации,– вот, что должно отличать оперативника в его повседневной деятельности.



В профессиональных кругах Николай Джеев известен как опытный оперативник. За плечами более 20 – ти лет службы в органах МВД, сотни раскрытых уголовных дел. Это результат ежедневной кропотливой работы без праздников и выходных. «Бойцы невидимого фронта», как называют они себя сами, способны сутками, буквально по крупицам собирать порой разрозненную информацию, выслеживать и преследовать преступников.



Ветеран уголовного розыска Александр Антонов в свое время получил медаль ордена за заслуги перед отечеством второй степени за раскрытие тяжкого преступления. В прошлом - он участник боевых действий на Северном Кавказе. Помнит до сих пор первое раскрытое им дело – кражу насоса из колодца элистинца. За время профессиональной деятельности оперативнику приходилось работать и с более тяжкими преступлениями, сталкиваться с проявлениями самых низменных человеческих качеств.



Ветеран калмыцкого сыска говорит, что оперативники нынешнего поколения стараются соответствовать планке, которую подняли их предшественники. Хотя это и нелегко: с каждым годом злоумышленники становятся все изворотливей. Все чаще в уголовных делах фигурируют преступления с использованием новейших компьютерных технологий. Только за 8 месяцев этого года из 130 зарегистрированных, почти половина возбуждены по фактам «дистанционных» мошенничеств. Ущерб от них составил около двух миллионов рублей.



В прошлом году, сотрудниками УГРО была пресечена деятельность еще одной преступной группы. На этих оперативных съемках задержание 6 –ти человек по факту вымогательства. А вот это февральские кадры захвата двух скотокрадов. Такие кражи - не единичны в республике. Радует, что ряды сыщиков в этом году пополнились 10 молодыми сотрудниками. А более 80 –ти ветеранам уголовного розыска в их профессиональный праздник вручат эксклюзивную медаль. Ее специально выпустили к вековому юбилею службы. Уголовному розыску страны исполняется сто лет. За вековую историю службы появились новые профессионалы сыскного дела. Сотрудник уголовного розыска, - это не только профессия и призвание, но еще и образ жизни. Быть честным и справедливым, обладать аналитическим складом ума, умением быстро принимать ответственные решения и мгновенно реагировать в любой ситуации,– вот, что должно отличать оперативника в его повседневной деятельности.В профессиональных кругах Николай Джеев известен как опытный оперативник. За плечами более 20 – ти лет службы в органах МВД, сотни раскрытых уголовных дел. Это результат ежедневной кропотливой работы без праздников и выходных. «Бойцы невидимого фронта», как называют они себя сами, способны сутками, буквально по крупицам собирать порой разрозненную информацию, выслеживать и преследовать преступников.Ветеран уголовного розыска Александр Антонов в свое время получил медаль ордена за заслуги перед отечеством второй степени за раскрытие тяжкого преступления. В прошлом - он участник боевых действий на Северном Кавказе. Помнит до сих пор первое раскрытое им дело – кражу насоса из колодца элистинца. За время профессиональной деятельности оперативнику приходилось работать и с более тяжкими преступлениями, сталкиваться с проявлениями самых низменных человеческих качеств.Ветеран калмыцкого сыска говорит, что оперативники нынешнего поколения стараются соответствовать планке, которую подняли их предшественники. Хотя это и нелегко: с каждым годом злоумышленники становятся все изворотливей. Все чаще в уголовных делах фигурируют преступления с использованием новейших компьютерных технологий. Только за 8 месяцев этого года из 130 зарегистрированных, почти половина возбуждены по фактам «дистанционных» мошенничеств. Ущерб от них составил около двух миллионов рублей.В прошлом году, сотрудниками УГРО была пресечена деятельность еще одной преступной группы. На этих оперативных съемках задержание 6 –ти человек по факту вымогательства. А вот это февральские кадры захвата двух скотокрадов. Такие кражи - не единичны в республике. Радует, что ряды сыщиков в этом году пополнились 10 молодыми сотрудниками. А более 80 –ти ветеранам уголовного розыска в их профессиональный праздник вручат эксклюзивную медаль. Ее специально выпустили к вековому юбилею службы.



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