Один квадратный метр жилья в Калмыкии стоит 30 тысяч 96 рублей. К такому выводу пришло Министерство строительства и ЖКХ, рассчитавшее среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах России на третий квартал 2018 года.



Размер средней стоимости квадратного метра применяется для расчета социальных выплат, которые предоставляются на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. Что сейчас происходит на рынке недвижимости и в какую стоит вложиться в нынешнем году, чтобы не прогадать?



Подробнее о ситуации на рынке жилья республики в следующем выпуске программы. Один квадратный метр жилья в Калмыкии стоит 30 тысяч 96 рублей. К такому выводу пришло Министерство строительства и ЖКХ, рассчитавшее среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах России на третий квартал 2018 года.Размер средней стоимости квадратного метра применяется для расчета социальных выплат, которые предоставляются на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. Что сейчас происходит на рынке недвижимости и в какую стоит вложиться в нынешнем году, чтобы не прогадать?Подробнее о ситуации на рынке жилья республики в следующем выпуске программы.



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