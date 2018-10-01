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Сегодня, 12:11

В Калмыкии пройдет «Всероссийский экономический диктант»


В Калмыкии пройдет «Всероссийский экономический диктант»«Сильная экономика - процветающая Россия». Сегодня Калмыкия присоединилась к образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». Он призван, в первую очередь, оценить и повысить уровень грамотности населения, развить интеллектуальный потенциал молодежи.

В акции примут участие студенты КалмГУ, более трех тысяч старшеклассников, а также все желающие, которые хотят проверить свои знания. Площадками проведения определены школы, расположенные в районных центрах. А в столице писали диктант в 7 корпусе университета, техническом лицее, во 2, 12 и 18 школах.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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