В Калмыкии пройдет «Всероссийский экономический диктант»

«Сильная экономика - процветающая Россия». Сегодня Калмыкия присоединилась к образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». Он призван, в первую очередь, оценить и повысить уровень грамотности населения, развить интеллектуальный потенциал молодежи.



В акции примут участие студенты КалмГУ, более трех тысяч старшеклассников, а также все желающие, которые хотят проверить свои знания. Площадками проведения определены школы, расположенные в районных центрах. А в столице писали диктант в 7 корпусе университета, техническом лицее, во 2, 12 и 18 школах. «Сильная экономика - процветающая Россия». Сегодня Калмыкия присоединилась к образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». Он призван, в первую очередь, оценить и повысить уровень грамотности населения, развить интеллектуальный потенциал молодежи.В акции примут участие студенты КалмГУ, более трех тысяч старшеклассников, а также все желающие, которые хотят проверить свои знания. Площадками проведения определены школы, расположенные в районных центрах. А в столице писали диктант в 7 корпусе университета, техническом лицее, во 2, 12 и 18 школах.



Смотреть полный выпуск новостей



