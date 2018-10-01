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Сегодня, 13:27

Обнаружены останки пятерых советских солдат


Обнаружены останки пятерых советских солдатОстанки пятерых советских солдат обнаружили калмыцкие поисковики в ходе осеннего этапа ежегодной Вахты памяти в урочище Шалда. Это между Яшкулем и Хулхутой. Установить имена красноармейцев, к сожалению не удалось. Известно лишь, что один из них был бойцом 107-ого гвардейского, а четверо – 899 стрелкового полка.

Помимо этого буквально на поверхности земли поисковики обнаружили около 20 взрывоопасных предметов. Среди них и авиационная бомба. По словам руководителя калмыцкого регионального отделения «Поискового движения России» Игоря Кравчука, это достаточно редкая находка времен 1942 года. В последний раз подобный снаряд в калмыцких степях был найден более 20 лет назад. Интересна находка и с точки зрения архивного открытия.



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