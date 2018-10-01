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Сегодня, 13:23

Стартовал учебный год в военно-патриотическом клубе "Юный десантник"


Стартовал учебный год в военно-патриотическом клубе "Юный десантник"Стартовал учебный год в военно-патриотическом клубе "Юный десантник". Здесь обучается 60 элистинских старшеклассников. На торжественном митинге девчонки и мальчишки продемонстрировали свои спортивные достижения, а также вступили в ряды юнармейцев Калмыкии.

60 воспитанников клуба вновь пришли в свои казармы, чтобы вновь познавать радости и тяготы армейской жизни. С началом учебного года их поздравили наставники и родители. А сами ребята продемонстрировали навыки военно-тактической подготовки, которые они оттачивали, даже во время летних каникул.

Военно-патриотический клуб существует всего год. Это детище союза десантников Калмыкии, созданное для подготовки молодых людей к армейской жизни, а также поступления их в военные училища России. Клуб носит имя боевого офицера, командира десантно-штурмового батальона Санала Санчирова, погибшего при исполнении воинского долга в Сирии. Его родные, присутствовавшие на митинге, отметили важность подобной работы с молодежью.

В этот день воспитанники клуба также вступили в ряды юнармейцев. Теперь в свободное от учебы время дети будут заниматься волонтерской деятельностью, помогать в поисковой работе. Родители юных десантников отмечают, что здесь их дети учатся быть по-настоящему взрослыми, отвечать за свои поступки.

Четыре раза в неделю ребят ожидают занятия по строевой подготовке, стрельбе из автоматов, рукопашному бою. В одном из общежитий политехнического колледжа, где базируется клуб, есть необходимое оборудование и учебные классы. Большим подспорьем в материальном обеспечении стала грантовая поддержка руководства республики.

Несмотря на то, что учебный сезон стартовал, набор юных десантников продолжается. Каких-то особых требований при отборе не предъявляют. Главное, по словам командира, это желание самого ребенка.



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