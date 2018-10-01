Вышел в свет учебник «Уйнр» для 4 –го класса. Это пособие завершает цикл начального блока в обучении калмыцкому языку, говорили на брифинге его разработчики.



Работа авторов заключалась в том, чтобы через красочные рисунки и простые разговорные фразы научить детей родному языку. «Уйнр» для пятиклассников появится в следующем году. Также утверждена творческая группа по созданию учебников для старшеклассников.



В эти дни авторы заняты созданием дидактических материалов для 3 -го и 4 -го классов. Вышел в свет учебник «Уйнр» для 4 –го класса. Это пособие завершает цикл начального блока в обучении калмыцкому языку, говорили на брифинге его разработчики.Работа авторов заключалась в том, чтобы через красочные рисунки и простые разговорные фразы научить детей родному языку. «Уйнр» для пятиклассников появится в следующем году. Также утверждена творческая группа по созданию учебников для старшеклассников.В эти дни авторы заняты созданием дидактических материалов для 3 -го и 4 -го классов.



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