ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 13:19

Вышел в свет учебник «Уйнр»


Вышел в свет учебник «Уйнр»Вышел в свет учебник «Уйнр» для 4 –го класса. Это пособие завершает цикл начального блока в обучении калмыцкому языку, говорили на брифинге его разработчики.

Работа авторов заключалась в том, чтобы через красочные рисунки и простые разговорные фразы научить детей родному языку. «Уйнр» для пятиклассников появится в следующем году. Также утверждена творческая группа по созданию учебников для старшеклассников.

В эти дни авторы заняты созданием дидактических материалов для 3 -го и 4 -го классов.



Другие новости по теме:

  • Вышел в свет переизданный учебник «Основы буддийской культуры»
  • В РИПКРО проходит методический семинар
  • В Элисте продолжается марафон «Знатоки калмыцкого языка»
  • Калмыцкий как иностранный
  • «Свод калмыцкого фольклора»
  • Учебник по калмыцкой литературе нового поколения
  • Калмыцкие школьники начальных классов будут обеспечены бесплатными учебниками
  • Выпускники сдадут пробный ЕГЭ по калмыцкому языку
  • Во всех школах Калмыкии сдают экзамен по калмыцкому языку
  • В свет вышел буддийский астрологический календарь на 2015 год

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34