Сегодня в Элисте начала работу научно-практическая конференция «Изобразительное искусство как универсальный язык межнационального диалога». Она приурочена к 95-летию со дня рождения народного художника РСФСР Гари Олеговича Рокчинского.



В мероприятии принимают участие делегации ученых, искусствоведов, музейных работников из Москвы, Ростовской, Астраханской области, Дагестана. Участников пленарного заседания приветствовали заместитель председателя правительства Боова Бадмаев, вице – спикер народного Хурала Николай Нуров, министр культуры и туризма Хонгр Эльбиков.



Приветственный адрес президента российской академии художеств Зураба Церетели зачитала Надежда Каргинова, ведущий специалист управления по работе с регионами.



Далее участники форума продолжат работ по трем секциям, которые будут расположены в национальном музее имени Пальмова.

По итогам будет издан сборник материалов форума. Сегодня в Элисте начала работу научно-практическая конференция «Изобразительное искусство как универсальный язык межнационального диалога». Она приурочена к 95-летию со дня рождения народного художника РСФСР Гари Олеговича Рокчинского.В мероприятии принимают участие делегации ученых, искусствоведов, музейных работников из Москвы, Ростовской, Астраханской области, Дагестана. Участников пленарного заседания приветствовали заместитель председателя правительства Боова Бадмаев, вице – спикер народного Хурала Николай Нуров, министр культуры и туризма Хонгр Эльбиков.Приветственный адрес президента российской академии художеств Зураба Церетели зачитала Надежда Каргинова, ведущий специалист управления по работе с регионами.Далее участники форума продолжат работ по трем секциям, которые будут расположены в национальном музее имени Пальмова.По итогам будет издан сборник материалов форума.



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