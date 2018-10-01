В Элисте стартовал Национальный чемпионат среди инвалидов «Абилимпикс»

Сегодня в Элисте стартовал 1-ый региональный этап Национального чемпионата среди инвалидов «Абилимпикс». Турнир проводится с целью оказания содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и специалистов с ограниченными возможностями здоровья.



Это мероприятие направлено на развитие профмастерства, повышения престижа рабочих профессий, мотивации людей с инвалидностью к получению образования и трудоустройству.



Добавим, что Региональный чемпионат пройдет по 10 компетенциям. Сегодня в Элисте стартовал 1-ый региональный этап Национального чемпионата среди инвалидов «Абилимпикс». Турнир проводится с целью оказания содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и специалистов с ограниченными возможностями здоровья.Это мероприятие направлено на развитие профмастерства, повышения престижа рабочих профессий, мотивации людей с инвалидностью к получению образования и трудоустройству.Добавим, что Региональный чемпионат пройдет по 10 компетенциям.



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