В Калмыкии будут безопасные и качественные дороги

Калмыкия в списке сорока регионов страны, которая стала участником национального проекта ««Безопасные и качественные дороги». А это значит, что ремонт региональных магистралей, а также городских улиц будет произведен за счет федеральных денег. Это главный вопрос, который обсудили участники заседания Президиума Правительства. Были рассмотрены и другие, связанные с улучшением условий жизни жителей региона. Калмыкия в списке сорока регионов страны, которая стала участником национального проекта ««Безопасные и качественные дороги». А это значит, что ремонт региональных магистралей, а также городских улиц будет произведен за счет федеральных денег. Это главный вопрос, который обсудили участники заседания Президиума Правительства. Были рассмотрены и другие, связанные с улучшением условий жизни жителей региона.



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