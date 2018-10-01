В России началась пробная перепись населения. Она продлится в течение месяца. И принять участие в ней могут все зарегистрированные на портале Госуслуг. Несмотря на то, что Калмыкия не вошла в перечень регионов, где проходит первый Всероссийский этап, но все - же жители могут проявить инициативу, заполнив самостоятельно электронный переписной лист и получить код подтверждения участия в этой компании.



Одной из главных ее задач организаторы называют отработку нововведений, которые планируют применить во время следующей всероссийской переписи населения. Она состоится в 2020 году. Итоги этой компании станут известны в начале следующего года. В России началась пробная перепись населения. Она продлится в течение месяца. И принять участие в ней могут все зарегистрированные на портале Госуслуг. Несмотря на то, что Калмыкия не вошла в перечень регионов, где проходит первый Всероссийский этап, но все - же жители могут проявить инициативу, заполнив самостоятельно электронный переписной лист и получить код подтверждения участия в этой компании.Одной из главных ее задач организаторы называют отработку нововведений, которые планируют применить во время следующей всероссийской переписи населения. Она состоится в 2020 году. Итоги этой компании станут известны в начале следующего года.



Смотреть полный выпуск новостей



