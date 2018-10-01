Здесь и сейчас: о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

В эфире Радио России – Калмыкия 4 октября состоится очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас». Гости студии - представители Минздрава Калмыкии, врачи-кардиологи и неврологи будут говорить об основных правилах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.



Слушайте программу "Здесь и сейчас» в четверг, в 13 часов 14 минут в прямом эфире на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Youtube. Задать интересующие вас вопросы можно по телефону в студии прямого эфира 4-11-26. В эфире Радио России – Калмыкия 4 октября состоится очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас». Гости студии - представители Минздрава Калмыкии, врачи-кардиологи и неврологи будут говорить об основных правилах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Слушайте программу "Здесь и сейчас» в четверг, в 13 часов 14 минут в прямом эфире на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Youtube. Задать интересующие вас вопросы можно по телефону в студии прямого эфира 4-11-26.



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