Элистинцы стали лучшими на «Фестивале культур России»

Учащиеся 12 Элистинской школы стали победителями ежегодного «Фестиваля культур России», который состоялся во Всероссийском детском центре Орленок. Продемонстрировав национальные танцы, игры, обряды ребята и стали лучшими среди 22 коллективов.



Таким традиционным приветствием ребята каждое утро заряжают друг друга позитивом и настраивают на плодотворный учебный процесс. Все они участники организованного при школе ансамбля Улан Залата Хальмгуд, который с 2014 года постоянно становится победителем и призером специализированной смены «Фестиваль культур России» в детском центре «Орлёнок». В этот раз помимо представления самобытных традиций номадов, они также показали знания культур других народов. А татарский танец в их исполнении стал гвоздем программы гала-концерта.



Насыщенная конкурсная программа состояла из шести блоков. Каждый день был расписан поминутно: мастер-классы чередовались со спортивными играми и творческими состязаниями. Все они приносили командам заветные баллы. По результатам общего зачета элистинские школьники стали лучшими среди 22 коллективов. И получили главный приз – символ смены Солнце.



Также по итогам смены самых активных ее участников по традиции приняли в орлятские ряды. Калмыцкая команда единственная, кто влился в этот дружный коллектив всем своим составом.



Отдохнувшие, загоревшие и набравшиеся новых впечатлений ученики уже вернулись в родную школу, где вместе с педагогами и хореографом Владимиром Бамбарыковым продолжают оттачивать свои таланты. Учащиеся 12 Элистинской школы стали победителями ежегодного «Фестиваля культур России», который состоялся во Всероссийском детском центре Орленок. Продемонстрировав национальные танцы, игры, обряды ребята и стали лучшими среди 22 коллективов.Таким традиционным приветствием ребята каждое утро заряжают друг друга позитивом и настраивают на плодотворный учебный процесс. Все они участники организованного при школе ансамбля Улан Залата Хальмгуд, который с 2014 года постоянно становится победителем и призером специализированной смены «Фестиваль культур России» в детском центре «Орлёнок». В этот раз помимо представления самобытных традиций номадов, они также показали знания культур других народов. А татарский танец в их исполнении стал гвоздем программы гала-концерта.Насыщенная конкурсная программа состояла из шести блоков. Каждый день был расписан поминутно: мастер-классы чередовались со спортивными играми и творческими состязаниями. Все они приносили командам заветные баллы. По результатам общего зачета элистинские школьники стали лучшими среди 22 коллективов. И получили главный приз – символ смены Солнце.Также по итогам смены самых активных ее участников по традиции приняли в орлятские ряды. Калмыцкая команда единственная, кто влился в этот дружный коллектив всем своим составом.Отдохнувшие, загоревшие и набравшиеся новых впечатлений ученики уже вернулись в родную школу, где вместе с педагогами и хореографом Владимиром Бамбарыковым продолжают оттачивать свои таланты.



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