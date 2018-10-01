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Сегодня, 12:25

Элистинцы стали лучшими на «Фестивале культур России»


Элистинцы стали лучшими на «Фестивале культур России»Учащиеся 12 Элистинской школы стали победителями ежегодного «Фестиваля культур России», который состоялся во Всероссийском детском центре Орленок. Продемонстрировав национальные танцы, игры, обряды ребята и стали лучшими среди 22 коллективов.

Таким традиционным приветствием ребята каждое утро заряжают друг друга позитивом и настраивают на плодотворный учебный процесс. Все они участники организованного при школе ансамбля Улан Залата Хальмгуд, который с 2014 года постоянно становится победителем и призером специализированной смены «Фестиваль культур России» в детском центре «Орлёнок». В этот раз помимо представления самобытных традиций номадов, они также показали знания культур других народов. А татарский танец в их исполнении стал гвоздем программы гала-концерта.

Насыщенная конкурсная программа состояла из шести блоков. Каждый день был расписан поминутно: мастер-классы чередовались со спортивными играми и творческими состязаниями. Все они приносили командам заветные баллы. По результатам общего зачета элистинские школьники стали лучшими среди 22 коллективов. И получили главный приз – символ смены Солнце.

Также по итогам смены самых активных ее участников по традиции приняли в орлятские ряды. Калмыцкая команда единственная, кто влился в этот дружный коллектив всем своим составом.

Отдохнувшие, загоревшие и набравшиеся новых впечатлений ученики уже вернулись в родную школу, где вместе с педагогами и хореографом Владимиром Бамбарыковым продолжают оттачивать свои таланты.



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