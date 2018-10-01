Завтра в Элисте начинает свою работу III Межрегиональная научно-практическая конференция «Изобразительное искусство как универсальный язык межнационального диалога. Она приурочена к 95-летию со дня рождения народного художника РСФСР Гарри Рокчинского». На ней будут рассмотрены вопросы истории, современности и перспективы развития искусства в системе художественной культуры России.



В конференции примут участие ученые, искусствоведы и музейные работники из Москвы, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Чечни, Бурятии. А также ученые и студенты Германии, Чехии, Казахстана. По итогам будет издан сборник материалов форума. Завтра в Элисте начинает свою работу III Межрегиональная научно-практическая конференция «Изобразительное искусство как универсальный язык межнационального диалога. Она приурочена к 95-летию со дня рождения народного художника РСФСР Гарри Рокчинского». На ней будут рассмотрены вопросы истории, современности и перспективы развития искусства в системе художественной культуры России.В конференции примут участие ученые, искусствоведы и музейные работники из Москвы, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Чечни, Бурятии. А также ученые и студенты Германии, Чехии, Казахстана. По итогам будет издан сборник материалов форума.



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