В калмыцком научном центре в свет вышло новое издание «Этнические маркеры калмыков». Его презентация состоялась в РИА Калмыкия. Книга посвящена сохранению калмыцких традиций и этнической принадлежности народа. Она знакомит читателей со сводом описания всех родов, а также основными этнонимами.



Кроме того, ученые рассказали о других направлениях работы по изучению и сохранению национальной идентичности народа. В калмыцком научном центре в свет вышло новое издание «Этнические маркеры калмыков». Его презентация состоялась в РИА Калмыкия. Книга посвящена сохранению калмыцких традиций и этнической принадлежности народа. Она знакомит читателей со сводом описания всех родов, а также основными этнонимами.Кроме того, ученые рассказали о других направлениях работы по изучению и сохранению национальной идентичности народа.



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