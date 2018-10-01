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Сегодня, 12:18

Дороги будут приведены в надлежащее состояние


Дороги будут приведены в надлежащее состояниеВ рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» магистрали регионального значения будут приведены в надлежащее состояние. О том, на какие первоочередные мероприятия будут направлены федеральные средства, докладывал на состоявшемся сегодня заседании Президиума Правительства профильный министр Кирилл Ботов.

По его словам, уже разработан проект Программы дорожной деятельности до 2024 года, предварительная защита которой состоялась в конце сентября. Требование сегодняшнего времени: это качественно улучшить ситуацию с региональными дорогами, не отвечающими нормативам.

В будущем году необходимо отремонтировать 100 километров полотна. А в Элисте - 18. Как было отмечено, достижение таких масштабных целей потребует серьезных дополнительных ресурсов. В первую очередь, финансовых.



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