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Сегодня, 12:16

В онкологическом диспансере прошел День открытых дверей


В онкологическом диспансере прошел День открытых дверейВ онкологическом диспансере прошел День открытых дверей. Это время, когда прием пациентов ведется без предварительной записи. Как показывает практика, за помощью люди обращаются к докторам обычно на запущенных стадиях недуга.

Самое распространенное заболевание у женщин, по словам специалистов - рак молочной железы. В день открытых дверей его выявили при осмотре одной пациентки. Также чаще всего жители региона подвержены раку кожи и легких.

Акция, которая проводится в последнюю субботу каждого месяца, дает возможность довести до каждого из нас всю остроту проблемы. Ну, а оснащение медучреждения современным оборудованием позволяет распознать злокачественную опухоль на самых ранних стадиях.



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