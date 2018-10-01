Этой зимой эпидемиологи прогнозируют распространение трех штаммов гриппа. Сейчас в разгаре прививочная компания. К этому дню основная часть так называемой группы риска уже вакцинирована. Осталось привить лишь пять из плановых сорока пяти процентов. Это дети, лица пожилого возраста, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями.



На приеме у педиатра двухлетняя Эльзята и ее мама Виктория. Девочка идет на поправку после непродолжительной простуды. Чтобы в дальнейшем защитить ребенка от ОРВИ мама решила после полного выздоровления сделать дочке прививку.



На сегодняшний день привиты порядка двадцати одной тысячи детей. В основном это те, кто посещают дошкольные и школьные учреждения. Отечественный препарат «Ультрикс», который применяют при вакцинации, по словам специалистов, в своем составе имеет инактивированные штаммы вирусов. Что позволяет легче его переносить. Кроме детей эта вакцина используется также у взрослых с ослабленным организмом и имеющих аллергические заболевания.



По прогнозам специалистов, как и предыдущие несколько лет, в этом осенне-зимнем сезоне нас ожидают три штамма вирусов: грипп В, Н3N1, и так называемый свиной грипп Н1N1. Если первые два характеризуются более легким течением и при своевременном лечении не приводят к осложнениям. То последний, помимо высокой температуры, судорог и сильной слабости может привести к тяжелым формам пневмонии. Вирус очень токсичен, что негативно сказывается на сердечнососудистой и центральной нервной системе. Именно эти три вида вирусов вошли в состав используемой в регионе вакцины Ультрикс и Совигрипп.



В общей сложности более пятидесяти одной тысячи взрослого и детского населения уже получили прививки. Это порядка сорока двух процентов от совокупного населения республики. Вакцинация продолжится до середины ноября.



Чтобы подробнее узнать о специфической и неспецифической профилактике респираторных заболеваний, можно обратиться по телефону в региональное управление Роспотребнадзора. С 1 октября здесь работает горячая линия.



По прогнозам главного эпидемиолога, жителям Калмыкии стоит заблаговременно позаботиться о своем здоровье. Ведь уже в конце ноября ожидается резкий подъем заболеваемости ОРВИ, а через месяц - гриппа. Этой зимой эпидемиологи прогнозируют распространение трех штаммов гриппа. Сейчас в разгаре прививочная компания. К этому дню основная часть так называемой группы риска уже вакцинирована. Осталось привить лишь пять из плановых сорока пяти процентов. Это дети, лица пожилого возраста, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями.На приеме у педиатра двухлетняя Эльзята и ее мама Виктория. Девочка идет на поправку после непродолжительной простуды. Чтобы в дальнейшем защитить ребенка от ОРВИ мама решила после полного выздоровления сделать дочке прививку.На сегодняшний день привиты порядка двадцати одной тысячи детей. В основном это те, кто посещают дошкольные и школьные учреждения. Отечественный препарат «Ультрикс», который применяют при вакцинации, по словам специалистов, в своем составе имеет инактивированные штаммы вирусов. Что позволяет легче его переносить. Кроме детей эта вакцина используется также у взрослых с ослабленным организмом и имеющих аллергические заболевания.По прогнозам специалистов, как и предыдущие несколько лет, в этом осенне-зимнем сезоне нас ожидают три штамма вирусов: грипп В, Н3N1, и так называемый свиной грипп Н1N1. Если первые два характеризуются более легким течением и при своевременном лечении не приводят к осложнениям. То последний, помимо высокой температуры, судорог и сильной слабости может привести к тяжелым формам пневмонии. Вирус очень токсичен, что негативно сказывается на сердечнососудистой и центральной нервной системе. Именно эти три вида вирусов вошли в состав используемой в регионе вакцины Ультрикс и Совигрипп.В общей сложности более пятидесяти одной тысячи взрослого и детского населения уже получили прививки. Это порядка сорока двух процентов от совокупного населения республики. Вакцинация продолжится до середины ноября.Чтобы подробнее узнать о специфической и неспецифической профилактике респираторных заболеваний, можно обратиться по телефону в региональное управление Роспотребнадзора. С 1 октября здесь работает горячая линия.По прогнозам главного эпидемиолога, жителям Калмыкии стоит заблаговременно позаботиться о своем здоровье. Ведь уже в конце ноября ожидается резкий подъем заболеваемости ОРВИ, а через месяц - гриппа.



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