Новые автобусы находятся на техническом обслуживании в Волгограде

Новые автобусы, которые вышли на улицы Элисты в конце августа сейчас находятся на техническом обслуживании в Волгограде. Дело в том, что в документе сервисного обслуживания прописаны сроки прохождения первичного техосмотра, который является обязательной процедурой. Через две недели автобусы выйдут на рейс - поясняет руководитель предприятия « Информационно-правовое агентство» Виктор Максимов.



Напомним, 15 новых автобусов марки ПАЗ обслуживают пассажиров по маршрутным линиям в отдаленных районах столицы.



По словам горожан, новое расписание позволяет во время добраться на работу, отвезти детей в сад, школу. К тому же в рамках реализации программы «Доступная среда» 6 транспортных единиц оснащены специальными техническими средствами, предназначенными для маломобильных групп населения. Новые автобусы, которые вышли на улицы Элисты в конце августа сейчас находятся на техническом обслуживании в Волгограде. Дело в том, что в документе сервисного обслуживания прописаны сроки прохождения первичного техосмотра, который является обязательной процедурой. Через две недели автобусы выйдут на рейс - поясняет руководитель предприятия « Информационно-правовое агентство» Виктор Максимов.Напомним, 15 новых автобусов марки ПАЗ обслуживают пассажиров по маршрутным линиям в отдаленных районах столицы.По словам горожан, новое расписание позволяет во время добраться на работу, отвезти детей в сад, школу. К тому же в рамках реализации программы «Доступная среда» 6 транспортных единиц оснащены специальными техническими средствами, предназначенными для маломобильных групп населения.



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