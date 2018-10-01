Мастер-классы по технике рисования карандашом от известного художника, нашего земляка Егора Анцупова состоялись в Элисте. Участие в них приняли воспитанники школы искусств номер 1, где когда-то сам обучался Анцупов, а также те, кто только начинает постигать азы изобразительного искусства.



Графический рисунок наносится на лист бумаги с помощью карандаша, туши, угля или восковых мелков. Сочетание штрихов и линий делает каждое изображение уникальным. Достоинствами графики являются ее объемность и лаконичность. Азы и секреты этой техники постигали учащиеся элистинской детской школы искусств номер один на мастер-классе известного художника Егора Анцупова. Порядка 15 лет назад он и сам получал здесь первые навыки рисования. А теперь является основателем и преподавателем популярной московской арт-студии «Матита».



А это один из первых рисунков Егора, сделанный более 15 лет назад под руководством его первого наставника Надежды Галушкиной. Она хранила его специально, чтобы теперь вручить достигшему профессиональных высот автору.



В раннем детстве Егор Анцупов больше интересовался живописью. С большим трепетом он относился к ярким краскам, их оттенкам и способам передачи. Сейчас же Анцупов известен как мастер графического рисунка. За короткое время общения Егор объяснил ребятам основы своей авторской уникальной методики, позволяющей в короткое время овладеть карандашной графикой и мастерством штриховки.



Человек большого трудолюбия и усердия – так характеризует сам себя наш герой и его близкие. Кстати, в семье он единственная творческая личность. Помимо рисования Егор увлекается танцами. И даже какое-то время ходил в государственный детский ансамбль «Тюльпанчик».



А мастер-классы Анцупова в Элисте носили еще и благотворительный характер. На собранные средства пойдут на приобретение уникальной танки Дхьяни Будд для пополнения фонда Национального музея имени Пальмова. Мастер-классы по технике рисования карандашом от известного художника, нашего земляка Егора Анцупова состоялись в Элисте. Участие в них приняли воспитанники школы искусств номер 1, где когда-то сам обучался Анцупов, а также те, кто только начинает постигать азы изобразительного искусства.Графический рисунок наносится на лист бумаги с помощью карандаша, туши, угля или восковых мелков. Сочетание штрихов и линий делает каждое изображение уникальным. Достоинствами графики являются ее объемность и лаконичность. Азы и секреты этой техники постигали учащиеся элистинской детской школы искусств номер один на мастер-классе известного художника Егора Анцупова. Порядка 15 лет назад он и сам получал здесь первые навыки рисования. А теперь является основателем и преподавателем популярной московской арт-студии «Матита».А это один из первых рисунков Егора, сделанный более 15 лет назад под руководством его первого наставника Надежды Галушкиной. Она хранила его специально, чтобы теперь вручить достигшему профессиональных высот автору.В раннем детстве Егор Анцупов больше интересовался живописью. С большим трепетом он относился к ярким краскам, их оттенкам и способам передачи. Сейчас же Анцупов известен как мастер графического рисунка. За короткое время общения Егор объяснил ребятам основы своей авторской уникальной методики, позволяющей в короткое время овладеть карандашной графикой и мастерством штриховки.Человек большого трудолюбия и усердия – так характеризует сам себя наш герой и его близкие. Кстати, в семье он единственная творческая личность. Помимо рисования Егор увлекается танцами. И даже какое-то время ходил в государственный детский ансамбль «Тюльпанчик».А мастер-классы Анцупова в Элисте носили еще и благотворительный характер. На собранные средства пойдут на приобретение уникальной танки Дхьяни Будд для пополнения фонда Национального музея имени Пальмова.



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