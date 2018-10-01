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Сегодня, 12:26

Мастер-классы по технике рисования карандашом


Мастер-классы по технике рисования карандашомМастер-классы по технике рисования карандашом от известного художника, нашего земляка Егора Анцупова состоялись в Элисте. Участие в них приняли воспитанники школы искусств номер 1, где когда-то сам обучался Анцупов, а также те, кто только начинает постигать азы изобразительного искусства.

Графический рисунок наносится на лист бумаги с помощью карандаша, туши, угля или восковых мелков. Сочетание штрихов и линий делает каждое изображение уникальным. Достоинствами графики являются ее объемность и лаконичность. Азы и секреты этой техники постигали учащиеся элистинской детской школы искусств номер один на мастер-классе известного художника Егора Анцупова. Порядка 15 лет назад он и сам получал здесь первые навыки рисования. А теперь является основателем и преподавателем популярной московской арт-студии «Матита».

А это один из первых рисунков Егора, сделанный более 15 лет назад под руководством его первого наставника Надежды Галушкиной. Она хранила его специально, чтобы теперь вручить достигшему профессиональных высот автору.

В раннем детстве Егор Анцупов больше интересовался живописью. С большим трепетом он относился к ярким краскам, их оттенкам и способам передачи. Сейчас же Анцупов известен как мастер графического рисунка. За короткое время общения Егор объяснил ребятам основы своей авторской уникальной методики, позволяющей в короткое время овладеть карандашной графикой и мастерством штриховки.

Человек большого трудолюбия и усердия – так характеризует сам себя наш герой и его близкие. Кстати, в семье он единственная творческая личность. Помимо рисования Егор увлекается танцами. И даже какое-то время ходил в государственный детский ансамбль «Тюльпанчик».

А мастер-классы Анцупова в Элисте носили еще и благотворительный характер. На собранные средства пойдут на приобретение уникальной танки Дхьяни Будд для пополнения фонда Национального музея имени Пальмова.



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