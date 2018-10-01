ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:25

В Элисте встретили Федоровскую икону Божией матери


В Элисте встретили Федоровскую икону Божией материВ Элисте встретили Федоровскую икону Божией матери. По благословению патриарха Московского Кирилла она будет находиться в Калмыкии до 6 октября. Накануне святыню пронесли вокруг строящегося Кафедрального собора в 7 микрорайоне.

Святыню доставили в Казанский Кафедральный собор к вечернему богослужению. Чудотворную икону несли при пении тропаря, в который, добавили, кстати, название столицы Калмыкии. После внесения святого образа в храм митрополит Костромской и Нерхтский Ферапонт, прибЫвший во главе сопровождающей ее делегации и архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан совершили всенощное бдение.

В завершении богослужения архиепископ Юстиниан обратился к участникам встречи с архипастырским словом. Владыка выразил благодарность за благословение на принесение в Калмыкию древнего образа Пресвятой Богородицы Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также митрополиту Костромскому и Нерхтскому за согласие доставить в степной регион эту великую христианскую святыню.

В свою очередь митрополит Ферапонт приветствовал прихожан и паломников собравшихся в соборе и выразил уверенность, что принесение Федоровской иконы станет духовным подкреплением для верующих Калмыкии.

По окончании богослужения воспитанники воскресной школы преподнесли высоким гостям каравай и войлочный макет калмыцкой кибитки. По словам прихожан, главное с верой приложиться к святыне, тогда придет помощь и спасение. А ценность ее, как духовная, так и историческая, неизмерима.

Чудотворная икона Божией Матери будет находиться в Калмыкии до 6 октября. Также святыня побывает в Приютненском, Яшалтинском и Городовиковском районах. Затем Федоровская икона отправится в приделы Ставропольской епархии.



Другие новости по теме:

  • В Калмыкию прибудет Фёдоровская икона Божией Матери
  • В Калмыкию прибудет Феодоровская икона Божией Матери
  • В Калмыкию доставят Иерусалимскую Икону Божией матери
  • В Калмыкию доставили христианские реликвии
  • В Элисту доставят Феодоровскую икону Божией матери
  • Православные верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери
  • Праздник явления иконы Божией Матери
  • В Элисту 12 февраля доставят чудотворную Феодоровскую икону Пресвятой Богородицы
  • В Элисту доставят христианские реликвии
  • Вышенская икона Божией Матери прибудет в Калмыкию

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34