В Элисте встретили Федоровскую икону Божией матери. По благословению патриарха Московского Кирилла она будет находиться в Калмыкии до 6 октября. Накануне святыню пронесли вокруг строящегося Кафедрального собора в 7 микрорайоне.



Святыню доставили в Казанский Кафедральный собор к вечернему богослужению. Чудотворную икону несли при пении тропаря, в который, добавили, кстати, название столицы Калмыкии. После внесения святого образа в храм митрополит Костромской и Нерхтский Ферапонт, прибЫвший во главе сопровождающей ее делегации и архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан совершили всенощное бдение.



В завершении богослужения архиепископ Юстиниан обратился к участникам встречи с архипастырским словом. Владыка выразил благодарность за благословение на принесение в Калмыкию древнего образа Пресвятой Богородицы Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также митрополиту Костромскому и Нерхтскому за согласие доставить в степной регион эту великую христианскую святыню.



В свою очередь митрополит Ферапонт приветствовал прихожан и паломников собравшихся в соборе и выразил уверенность, что принесение Федоровской иконы станет духовным подкреплением для верующих Калмыкии.



По окончании богослужения воспитанники воскресной школы преподнесли высоким гостям каравай и войлочный макет калмыцкой кибитки. По словам прихожан, главное с верой приложиться к святыне, тогда придет помощь и спасение. А ценность ее, как духовная, так и историческая, неизмерима.



Чудотворная икона Божией Матери будет находиться в Калмыкии до 6 октября. Также святыня побывает в Приютненском, Яшалтинском и Городовиковском районах. Затем Федоровская икона отправится в приделы Ставропольской епархии. В Элисте встретили Федоровскую икону Божией матери. По благословению патриарха Московского Кирилла она будет находиться в Калмыкии до 6 октября. Накануне святыню пронесли вокруг строящегося Кафедрального собора в 7 микрорайоне.Святыню доставили в Казанский Кафедральный собор к вечернему богослужению. Чудотворную икону несли при пении тропаря, в который, добавили, кстати, название столицы Калмыкии. После внесения святого образа в храм митрополит Костромской и Нерхтский Ферапонт, прибЫвший во главе сопровождающей ее делегации и архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан совершили всенощное бдение.В завершении богослужения архиепископ Юстиниан обратился к участникам встречи с архипастырским словом. Владыка выразил благодарность за благословение на принесение в Калмыкию древнего образа Пресвятой Богородицы Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также митрополиту Костромскому и Нерхтскому за согласие доставить в степной регион эту великую христианскую святыню.В свою очередь митрополит Ферапонт приветствовал прихожан и паломников собравшихся в соборе и выразил уверенность, что принесение Федоровской иконы станет духовным подкреплением для верующих Калмыкии.По окончании богослужения воспитанники воскресной школы преподнесли высоким гостям каравай и войлочный макет калмыцкой кибитки. По словам прихожан, главное с верой приложиться к святыне, тогда придет помощь и спасение. А ценность ее, как духовная, так и историческая, неизмерима.Чудотворная икона Божией Матери будет находиться в Калмыкии до 6 октября. Также святыня побывает в Приютненском, Яшалтинском и Городовиковском районах. Затем Федоровская икона отправится в приделы Ставропольской епархии.



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