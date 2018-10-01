В Элисте отключат воду

3 и 4 октября в столице отключат воду. Причина – подготовка объектов водоснабжения к работе в осеннее – зимний период. Об этом речь шла на еженедельном совещании в администрации города.



Кроме того, говорили и о нарушении продажи алкоголя после 10 часов вечера. Факт продажи алкоголя несовершеннолетнему был зафиксирован на улице Пионерская. 3 и 4 октября в столице отключат воду. Причина – подготовка объектов водоснабжения к работе в осеннее – зимний период. Об этом речь шла на еженедельном совещании в администрации города.Кроме того, говорили и о нарушении продажи алкоголя после 10 часов вечера. Факт продажи алкоголя несовершеннолетнему был зафиксирован на улице Пионерская.



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