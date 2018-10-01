Сегодня - Международный день пожилых людей. Свои поздравления представителям старшего поколения, ветеранам войны и труда направил глава региона Алексей Орлов.



«В этот день мы чествуем и отдаем дань уважения тем, чьим мужеством, героическими подвигами и созидательным трудом строилась и развивалась наша страна и родная Калмыкия. Вы, ветераны, являетесь хранителями мудрости и нравственных ценностей, бережно передаете молодому поколению наши исконные национальные традиции, свой богатый профессиональный и жизненный опыт.



В традициях нашего народа уважительное и почтительное отношение к старшим. И потому наш общий долг – хранить и беречь эти традиции, передать их подрастающему поколению», - говорится в поздравлении Орлова. Сегодня - Международный день пожилых людей. Свои поздравления представителям старшего поколения, ветеранам войны и труда направил глава региона Алексей Орлов.«В этот день мы чествуем и отдаем дань уважения тем, чьим мужеством, героическими подвигами и созидательным трудом строилась и развивалась наша страна и родная Калмыкия. Вы, ветераны, являетесь хранителями мудрости и нравственных ценностей, бережно передаете молодому поколению наши исконные национальные традиции, свой богатый профессиональный и жизненный опыт.В традициях нашего народа уважительное и почтительное отношение к старшим. И потому наш общий долг – хранить и беречь эти традиции, передать их подрастающему поколению», - говорится в поздравлении Орлова.



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