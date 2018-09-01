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Певец калмыцкой степи


Певец калмыцкой степи75 лет исполнилось народному поэту, заслуженному работнику культуры Калмыкии, лауреату премии «Улан Зала» Григорию Кукареке. На творческом вечере, посвященном юбилейной дате собрались почитатели его таланта, коллеги и близкие. Они не только поздравили Григория Григорьевича с днем рождения, но и декламировали его стихи.

Певец калмыцкой степи – так называют Григория Григорьевича коллеги и читатели. Перелистывая страницы его поэтических сборников, словно окунаешься в неведомый до этого мир, наполненный яркими красками закатов и рассветов, терпкими ароматами разнотравья и чарующими звуками дикой природы. Так тонко чувствовать может только человек, глубоко любящий свой родной край.

Этот неординарный человек, разговаривает с природой на её языке, уже много лет щедро передаёт свои знания и любовь к родной стороне молодому поколению. Его стихи с удовольствием читают наизусть калмыцкие школьники. Они словно энциклопедия степи. Здесь и запоминающаяся своими сочными и ароматными эпитетами растительность, и повадки животных и даже суровые климатические особенности республики. В этот день неутомимого гида по степным просторам пришли поздравить все вместе.

Было на встрече и много музыкальных произведений в исполнении народного хора республиканского дома творчества. Заместитель министра культуры, а по совместительству председатель калмыцкого регионального отделения Союза писателей России, поэт и друг Николай Санджиев, отметил удивительный талант Григория Кукареки - находиться в гармонии с природой и самим собой. Сам же юбиляр признался, что источником его вдохновения и неиссякаемой энергии всегда были и остаются дети и природа.

Григорий Кукарека всегда активен. Он старается много ходить пешком, чтобы уловить уникальные моменты в окружающем мире, которые потом сможет запечатлеть в своих таких мелодичных и певучих стихах.



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