75 лет исполнилось народному поэту, заслуженному работнику культуры Калмыкии, лауреату премии «Улан Зала» Григорию Кукареке. На творческом вечере, посвященном юбилейной дате собрались почитатели его таланта, коллеги и близкие. Они не только поздравили Григория Григорьевича с днем рождения, но и декламировали его стихи.



Певец калмыцкой степи – так называют Григория Григорьевича коллеги и читатели. Перелистывая страницы его поэтических сборников, словно окунаешься в неведомый до этого мир, наполненный яркими красками закатов и рассветов, терпкими ароматами разнотравья и чарующими звуками дикой природы. Так тонко чувствовать может только человек, глубоко любящий свой родной край.



Этот неординарный человек, разговаривает с природой на её языке, уже много лет щедро передаёт свои знания и любовь к родной стороне молодому поколению. Его стихи с удовольствием читают наизусть калмыцкие школьники. Они словно энциклопедия степи. Здесь и запоминающаяся своими сочными и ароматными эпитетами растительность, и повадки животных и даже суровые климатические особенности республики. В этот день неутомимого гида по степным просторам пришли поздравить все вместе.



Было на встрече и много музыкальных произведений в исполнении народного хора республиканского дома творчества. Заместитель министра культуры, а по совместительству председатель калмыцкого регионального отделения Союза писателей России, поэт и друг Николай Санджиев, отметил удивительный талант Григория Кукареки - находиться в гармонии с природой и самим собой. Сам же юбиляр признался, что источником его вдохновения и неиссякаемой энергии всегда были и остаются дети и природа.



Григорий Кукарека всегда активен. Он старается много ходить пешком, чтобы уловить уникальные моменты в окружающем мире, которые потом сможет запечатлеть в своих таких мелодичных и певучих стихах. 75 лет исполнилось народному поэту, заслуженному работнику культуры Калмыкии, лауреату премии «Улан Зала» Григорию Кукареке. На творческом вечере, посвященном юбилейной дате собрались почитатели его таланта, коллеги и близкие. Они не только поздравили Григория Григорьевича с днем рождения, но и декламировали его стихи.Певец калмыцкой степи – так называют Григория Григорьевича коллеги и читатели. Перелистывая страницы его поэтических сборников, словно окунаешься в неведомый до этого мир, наполненный яркими красками закатов и рассветов, терпкими ароматами разнотравья и чарующими звуками дикой природы. Так тонко чувствовать может только человек, глубоко любящий свой родной край.Этот неординарный человек, разговаривает с природой на её языке, уже много лет щедро передаёт свои знания и любовь к родной стороне молодому поколению. Его стихи с удовольствием читают наизусть калмыцкие школьники. Они словно энциклопедия степи. Здесь и запоминающаяся своими сочными и ароматными эпитетами растительность, и повадки животных и даже суровые климатические особенности республики. В этот день неутомимого гида по степным просторам пришли поздравить все вместе.Было на встрече и много музыкальных произведений в исполнении народного хора республиканского дома творчества. Заместитель министра культуры, а по совместительству председатель калмыцкого регионального отделения Союза писателей России, поэт и друг Николай Санджиев, отметил удивительный талант Григория Кукареки - находиться в гармонии с природой и самим собой. Сам же юбиляр признался, что источником его вдохновения и неиссякаемой энергии всегда были и остаются дети и природа.Григорий Кукарека всегда активен. Он старается много ходить пешком, чтобы уловить уникальные моменты в окружающем мире, которые потом сможет запечатлеть в своих таких мелодичных и певучих стихах.



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