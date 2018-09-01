В Элисту доставят Феодоровскую икону Божией матери

Завтра на площади Казанского кафедрального собора состоится встреча с общероссийской святыней – Феодоровской иконой Божией матери. Образ прибудет в столицу в сопровождении делегации Костромской митрополии, во главе с митрополитом Костромским и Нерехтским Ферапонтом.



До 5-го октября святыня будет находиться в Элисте. Затем ее доставят в Городовиковск, где 6 октября состоится освящение храма в честь святого цесаревича Алексия. Завтра на площади Казанского кафедрального собора состоится встреча с общероссийской святыней – Феодоровской иконой Божией матери. Образ прибудет в столицу в сопровождении делегации Костромской митрополии, во главе с митрополитом Костромским и Нерехтским Ферапонтом.До 5-го октября святыня будет находиться в Элисте. Затем ее доставят в Городовиковск, где 6 октября состоится освящение храма в честь святого цесаревича Алексия.



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