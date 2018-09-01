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Сегодня, 12:44

Прощание с диктором


Прощание с дикторомЕё голос звучит уже почти 40 лет в эфире Радио Калмыкии. Бессменный ведущий новостей на калмыцком языке Мария Зулаева сегодня покидает стены родной телерадиокомпании. Сюда она пришла после окончания факультета калмыцкой филологии КалмГУ в 1978 году. Здесь прошла вся её трудовая деятельность. И как результат в трудовой книжке – единственная запись.

Десятилетия её работы в художественной редакции подарили слушателю огромное количество радиовстреч с известными и интересными людьми, это были передачи на самые разные темы. А диктором на калмыцком языке в отделе выпуска новостей Мария Боваевна работала до сегодняшнего дня.

Отличное знание родного языка и звучный голос навсегда стали её визитной карточкой. По её собственному признанию, работать было интересно. За эти годы не осталось ни одного уголка республики, где бы ни побывал неутомимый радио журналист Мария Зулаева. Её вклад в становление и развитие калмыцкой телерадиовещательной компании отмечен особо.

Даже выйдя на пенсию Мария Боваевна продолжала трудиться во благо родной республики. Для многих поколений радистов она стала первым наставником.



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