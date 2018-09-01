Юристы окажут бесплатную юридическую помощь

Сегодня до часу дня в приемной региональной общественной палаты прием граждан ведут члены Ассоциации юристов Калмыкии. Также участие в работе принимаем уполномоченный по правам человека в республике Евгений Емельяненко. К этому времени несколько обратившихся благодаря бесплатной юридической помощи смогли найти пути решения своих проблем.



Отметим, что всероссийский единый день оказания бесплатной юрпомощи проводится раз в квартал под эгидой ассоциации юристов России и министерства юстиции. Сегодня до часу дня в приемной региональной общественной палаты прием граждан ведут члены Ассоциации юристов Калмыкии. Также участие в работе принимаем уполномоченный по правам человека в республике Евгений Емельяненко. К этому времени несколько обратившихся благодаря бесплатной юридической помощи смогли найти пути решения своих проблем.Отметим, что всероссийский единый день оказания бесплатной юрпомощи проводится раз в квартал под эгидой ассоциации юристов России и министерства юстиции.



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