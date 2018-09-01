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Сегодня, 12:42

Программа «Возвращение к истокам» отмечена на Всероссийском конкурсе СМИротворец-2018


Программа «Возвращение к истокам» отмечена на Всероссийском конкурсе СМИротворец-2018На окружном этапе Всероссийского конкурса СМИротворец-2018 в городе Астрахани программа ветерана калмыцкого телевидения Бадмы Харлуевой «Возвращение к истокам» получила 3-е место в номинации "Телевидение". В нём приняли участие сотни журналистов из Южного федерального округа и с Северного Кавказа, которые в своих работах рассказывают о жизни, культуре, традициях народов многонациональной России.

Материал Бадмы Харлуевой был высоко оценён и жюри и зрителями большого журналистского конкурса. Это ещё одна награда в копилке профессиональных заслуг ГТРК «Калмыкия».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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