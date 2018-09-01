Реализация молока приносит дополнительный доход жителям Городовиковского района. Этот механизм, налаженный местной бизнес леди, бесперебойно работает вот уже почти двадцать лет. Молоко реализуется на сыро-молочных заводах соседних регионов Ставропольского края и Ростовской области.



День в семье Олейник начинается в 4 утра. Людмила приступает к дойке коров. Их у нее 7. Ровно за час она с помощью электродойки успевает управиться со всеми. Ежедневно она сдает скупщику до 70 литров молока.



Таких как Людмила в Городовиковском районе несколько сотен. За счет реализации молока местному индивидуальному предпринимателю все они имеют неплохой доход. Например, для тех, кто держит в среднем 2-3 коровы, он достигает 30-35 тысяч рублей в месяц. Но, и усилий это стоит не малых.



Городовиковские молочные реки ежедневно стекаются на сыро-молочные заводы соседних регионов Ставропольского края и Ростовской области. Скупкой и реализацией городовиковского молока занимается местная жительница Светлана Пятенко. В 90-ее годы, когда развалился колхоз, она, как и многие другие, осталась без копейки в кармане. И чтобы прокормить свою семью решила рискнуть и начать свой бизнес.



Забот у сельской предпринимательницы немало. Одна из них найти приемлемую цену. Она зависит от сезона и качества продукции. Для этого молоко неоднократно проверяют на жирность, белок, кислотность и ряд других показателей. Немаловажно в этом деле соблюдение норм санитарии и содержание в чистоте самих цистерн.



Чтобы облегчить крестьянский труд и сделать его еще более рентабельным, районная администрация ведет активную работу по поиску сельхозтоваропроизводителей, которые бы на месте организовали переработку молочной продукции.



А пока налаженная бизнес- схема в Городовиковском районе приносит в семейный бюджет сельчан неплохой доход, позволяющий им чувствовать себя уверенно. Реализация молока приносит дополнительный доход жителям Городовиковского района. Этот механизм, налаженный местной бизнес леди, бесперебойно работает вот уже почти двадцать лет. Молоко реализуется на сыро-молочных заводах соседних регионов Ставропольского края и Ростовской области.День в семье Олейник начинается в 4 утра. Людмила приступает к дойке коров. Их у нее 7. Ровно за час она с помощью электродойки успевает управиться со всеми. Ежедневно она сдает скупщику до 70 литров молока.Таких как Людмила в Городовиковском районе несколько сотен. За счет реализации молока местному индивидуальному предпринимателю все они имеют неплохой доход. Например, для тех, кто держит в среднем 2-3 коровы, он достигает 30-35 тысяч рублей в месяц. Но, и усилий это стоит не малых.Городовиковские молочные реки ежедневно стекаются на сыро-молочные заводы соседних регионов Ставропольского края и Ростовской области. Скупкой и реализацией городовиковского молока занимается местная жительница Светлана Пятенко. В 90-ее годы, когда развалился колхоз, она, как и многие другие, осталась без копейки в кармане. И чтобы прокормить свою семью решила рискнуть и начать свой бизнес.Забот у сельской предпринимательницы немало. Одна из них найти приемлемую цену. Она зависит от сезона и качества продукции. Для этого молоко неоднократно проверяют на жирность, белок, кислотность и ряд других показателей. Немаловажно в этом деле соблюдение норм санитарии и содержание в чистоте самих цистерн.Чтобы облегчить крестьянский труд и сделать его еще более рентабельным, районная администрация ведет активную работу по поиску сельхозтоваропроизводителей, которые бы на месте организовали переработку молочной продукции.А пока налаженная бизнес- схема в Городовиковском районе приносит в семейный бюджет сельчан неплохой доход, позволяющий им чувствовать себя уверенно.



Смотреть полный выпуск новостей



