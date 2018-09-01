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Сегодня, 12:23

В Адыке благоустроили парк отдыха


В Адыке благоустроили парк отдыхаДля жителей поселка Адык Черноземельского района парк отдыха стал излюбленным местом. Они бережно и с любовью следят за порядком на его территории, проводят работы по его благоустройству. Так, в парке появились специальные дорожки, лавочки, фонтан и уличные фонари. Проведены все инженерные коммуникации. Кроме того, адыковцы высадили здесь кусты роз и саженцы деревьев.

Жители посёлка Адык не просто наблюдают, а сами активно участвуют в мероприятиях. Все вместе, например, закладывали парк Победы. Эта идея зародилась после того, как была проведена масштабная акция по восстановлению имен односельчан, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Тогда, в 2015, отмечали 70-летие Великой Победы.

Таким образом, благодарные потомки увековечили память дедов и прадедов, отстоявших светлое будущее детей и внуков. А через два года жители поселка Адык заложили еще один парк - культуры и отдыха. Этот масштабный проект также был поддержан руководством племзавода Первомайский. Были подведены все инженерные коммуникации. Потому вовремя заработали фонтаны, фонари, которыми освещается территория парка. А его украшением, без сомнения, стала ротонда.

Не откладывали и работы по озеленению. Более 30 видов растений хорошо приживаются в необычных для себя условиях благодаря постоянному грамотному уходу. А также нет проблемы с водой.

Следует сказать, что руководство СМО в тесном взаимодействии с племзаводом Первомайский осуществили не один важный проект. Есть здесь и свой хурул, построенный по благословению Шаджин –Ламы Калмыкии.

Бросается в глаза большое количество спортивных объектов. Отдельного внимания заслуживает современный ФОК. О таком в других поселениях и даже городах могут только мечтать.



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