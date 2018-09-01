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Сегодня, 12:20

Профилактика употребления наркотических и психотропных веществ


Профилактика употребления наркотических и психотропных веществ«Профилактическая работа и меры по противодействию употребления наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними. Эта тема, внесена в повестку дня семинара, организованными Министерством образования и Центром психолого – педагогической помощи в сфере образования.

Главное внимание будет уделено методике социально- психологического тестирования, позволяющего оценить эффективность профилактической работы в общеобразовательных учреждениях.

Кроме того, за круглым столом обсудят вопросы, связанные с информированием и просвещением родителей, чьи дети могут оказаться в «группе риска».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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