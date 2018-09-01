Профилактика употребления наркотических и психотропных веществ

«Профилактическая работа и меры по противодействию употребления наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними. Эта тема, внесена в повестку дня семинара, организованными Министерством образования и Центром психолого – педагогической помощи в сфере образования.



Главное внимание будет уделено методике социально- психологического тестирования, позволяющего оценить эффективность профилактической работы в общеобразовательных учреждениях.



Кроме того, за круглым столом обсудят вопросы, связанные с информированием и просвещением родителей, чьи дети могут оказаться в «группе риска». «Профилактическая работа и меры по противодействию употребления наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними. Эта тема, внесена в повестку дня семинара, организованными Министерством образования и Центром психолого – педагогической помощи в сфере образования.Главное внимание будет уделено методике социально- психологического тестирования, позволяющего оценить эффективность профилактической работы в общеобразовательных учреждениях.Кроме того, за круглым столом обсудят вопросы, связанные с информированием и просвещением родителей, чьи дети могут оказаться в «группе риска».



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