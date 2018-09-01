В Яшалте активно ведется работа по реконструкции водопроводных сетей. Она стала возможной после включение объекта в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий» до 2020 годы. Строительство планируется провести в три этапа. Первый завершится уже к концу октября этого года.



Вот уже две недели в Яшалте ведется масштабная реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей. Но, несмотря на отсутствие в связи с этим воды в домах селян, они не сетуют, а терпеливо ждут. Ведь старая система, часто ломалась, а качество воды из-за прогнивших труб оставляло желать лучшего.



Ржавые трубы демонтируют, вместо них под землей прокладывают металлопластиковые. По словам специалистов, они способны выдерживать большой напор воды, а также предотвратят замерзание воды в системе даже в сильные морозы. Пока работы ведутся по улице Митяшкина, на очереди улицы 50 лет Октября и Степная. До конца октября водопроводная система обновится на всех трех улицах. Но это только первый этап. Всего будет реконструировано более 19 километров сетей.



Проблема водоснабжения стояла остро в районе уже несколько лет. Решить ее удалось благодаря договоренности регионального министерства сельского хозяйства с головным федеральным ведомством о предоставлении региону субсидий. Кроме того, средства будут выделены также из республиканского и районного бюджета. Общая стоимость всего объема работ по реконструкции водопровода в Яшалте превысила 23 миллиона рублей.



А пока водопроводная сеть обновляется, бесплатную питьевую воду жителям доставляют водовозами. В Яшалте активно ведется работа по реконструкции водопроводных сетей. Она стала возможной после включение объекта в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий» до 2020 годы. Строительство планируется провести в три этапа. Первый завершится уже к концу октября этого года.Вот уже две недели в Яшалте ведется масштабная реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей. Но, несмотря на отсутствие в связи с этим воды в домах селян, они не сетуют, а терпеливо ждут. Ведь старая система, часто ломалась, а качество воды из-за прогнивших труб оставляло желать лучшего.Ржавые трубы демонтируют, вместо них под землей прокладывают металлопластиковые. По словам специалистов, они способны выдерживать большой напор воды, а также предотвратят замерзание воды в системе даже в сильные морозы. Пока работы ведутся по улице Митяшкина, на очереди улицы 50 лет Октября и Степная. До конца октября водопроводная система обновится на всех трех улицах. Но это только первый этап. Всего будет реконструировано более 19 километров сетей.Проблема водоснабжения стояла остро в районе уже несколько лет. Решить ее удалось благодаря договоренности регионального министерства сельского хозяйства с головным федеральным ведомством о предоставлении региону субсидий. Кроме того, средства будут выделены также из республиканского и районного бюджета. Общая стоимость всего объема работ по реконструкции водопровода в Яшалте превысила 23 миллиона рублей.А пока водопроводная сеть обновляется, бесплатную питьевую воду жителям доставляют водовозами.



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