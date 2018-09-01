ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:17

В Яшалте активно ведется работа по реконструкции водопроводных сетей


В Яшалте активно ведется работа по реконструкции водопроводных сетейВ Яшалте активно ведется работа по реконструкции водопроводных сетей. Она стала возможной после включение объекта в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий» до 2020 годы. Строительство планируется провести в три этапа. Первый завершится уже к концу октября этого года.

Вот уже две недели в Яшалте ведется масштабная реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей. Но, несмотря на отсутствие в связи с этим воды в домах селян, они не сетуют, а терпеливо ждут. Ведь старая система, часто ломалась, а качество воды из-за прогнивших труб оставляло желать лучшего.

Ржавые трубы демонтируют, вместо них под землей прокладывают металлопластиковые. По словам специалистов, они способны выдерживать большой напор воды, а также предотвратят замерзание воды в системе даже в сильные морозы. Пока работы ведутся по улице Митяшкина, на очереди улицы 50 лет Октября и Степная. До конца октября водопроводная система обновится на всех трех улицах. Но это только первый этап. Всего будет реконструировано более 19 километров сетей.

Проблема водоснабжения стояла остро в районе уже несколько лет. Решить ее удалось благодаря договоренности регионального министерства сельского хозяйства с головным федеральным ведомством о предоставлении региону субсидий. Кроме того, средства будут выделены также из республиканского и районного бюджета. Общая стоимость всего объема работ по реконструкции водопровода в Яшалте превысила 23 миллиона рублей.

А пока водопроводная сеть обновляется, бесплатную питьевую воду жителям доставляют водовозами.



Другие новости по теме:

  • Черноземельский район обеспечен качественной питьевой водой
  • В Элисте все готово к приему воды с левокумского месторождения
  • В августе начнется реконструкция аварийных участков системы водоснабжения Элисты
  • Жители Нарын-Худука Черноземельского района отмечают два радостных события
  • Левокумская вода поступит в дома Ики-Бурульцев
  • В Калмыкии успешно реализуется программа "Устойчивое развитие сельских территорий"
  • В Калмыкии продолжается реализация программы "Устойчивое развитие сельских территорий"
  • Жители пос. Комсомольский будут обеспечены питьевой водой на 100%
  • В поселке Кетченеры продолжается частичный ремонт водопровода
  • Жители Элисты на 2 дня останутся без воды

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34