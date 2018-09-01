ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:15

Установлена причина отравления жителей Садового


Установлена причина отравления жителей СадовогоСпециалисты регионального управления Роспотребнадзора исключили факт отравления ботулизмом жителей села Садовое Сарпинского района. Об этом сегодня сообщил главный санитарный врач Джангар Санджиев.

Напомним, это случилось неделю назад, когда с жалобой на резкое ухудшение здоровья в районную больницу попали участники застолья. Трое жителей скончались. Двое по-прежнему, находятся в крайне тяжелом состоянии.

По результатам исследования стало известно, что они отравились метанолом, то есть техническим спиртом. По данному факту все еще проводится проверка.



Другие новости по теме:

  • От отравления метиловым спиртом пострадали жители Садового
  • В Лаганском районе приступили к вакцинации местных жителей против чумы
  • В Калмыкии в ДТП погибли 3 жителей республики
  • В Калмыкии у 35 жителей лабораторно подтвержден диагноз свиной грипп
  • Двое жителей Лагани отравились угарным газом
  • В Калмыкии у 23 жителей обнаружена конго-крымская геморрагическая лихорадка
  • В Калмыкии снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
  • Скончался больной, зараженный КГЛ от укуса клеща
  • В Яшалтинском районе от ротавирусной инфекции погиб 4-летний ребенок, 5 в тяжелом состоянии
  • В Калмыкии ожидается резкое ухудшение погодных условий

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34