Установлена причина отравления жителей Садового

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора исключили факт отравления ботулизмом жителей села Садовое Сарпинского района. Об этом сегодня сообщил главный санитарный врач Джангар Санджиев.



Напомним, это случилось неделю назад, когда с жалобой на резкое ухудшение здоровья в районную больницу попали участники застолья. Трое жителей скончались. Двое по-прежнему, находятся в крайне тяжелом состоянии.



По результатам исследования стало известно, что они отравились метанолом, то есть техническим спиртом. По данному факту все еще проводится проверка. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора исключили факт отравления ботулизмом жителей села Садовое Сарпинского района. Об этом сегодня сообщил главный санитарный врач Джангар Санджиев.Напомним, это случилось неделю назад, когда с жалобой на резкое ухудшение здоровья в районную больницу попали участники застолья. Трое жителей скончались. Двое по-прежнему, находятся в крайне тяжелом состоянии.По результатам исследования стало известно, что они отравились метанолом, то есть техническим спиртом. По данному факту все еще проводится проверка.



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