Свой юбилей Петр Надбитов отметит концертом

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, художественный руководитель Государственного театра танца Калмыкии "Ойраты", Герой Калмыкии Петр Надбитов отметит в ноябре своё 80-летие. В рамках юбилея в республике планируют провести ряд торжественных мероприятий.



Юбилейный вечер состоится 24 ноября в спортивном комплексе Ойрат – Арена. Талантливый хорегораф- постановщик посвятил этому виду искусств более 55 лет. Его работы составляют золотой фонд танцевального искусства Калмыкии. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, художественный руководитель Государственного театра танца Калмыкии "Ойраты", Герой Калмыкии Петр Надбитов отметит в ноябре своё 80-летие. В рамках юбилея в республике планируют провести ряд торжественных мероприятий.Юбилейный вечер состоится 24 ноября в спортивном комплексе Ойрат – Арена. Талантливый хорегораф- постановщик посвятил этому виду искусств более 55 лет. Его работы составляют золотой фонд танцевального искусства Калмыкии.



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