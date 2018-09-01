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Сегодня, 15:40

Юные инженеры Калмыкии приняли участие в международном фестивале


Юные инженеры Калмыкии приняли участие в международном фестивалеЮные инженеры Калмыкии приняли участие в международном фестивале «От винта!». Крупнейший форум детского и молодежного научно- технического творчества проходил в Краснодаре. Школьники, студенты и молодые инженеры из восьми регионов страны представили свои разработки.

Честь Калмыкии защищали около 50 человек. Их проекты получили высокую оценку. Более того, сборной команде республики был вручен кубок Кристалл Знаний «От Винта!».

Робот-помощник для дома, социально-медицинский робот, поводырь для незрячих людей, который может измерить температуру воздуха и расстояние до нужного предмета, а еще чудо-сумка. Это и многое другое изобретают элистинские школьники и дошколята на занятиях по робототехнике.

В последнее время всевозможное конструирование и моделирование становится все более популярным у юных элистинцев. Как правило, привлекает возможность самостоятельно оживить предмет, сделать что-то по-настоящему полезное.

А участие в крупнейшем форуме детского и молодежного научно- технического творчества, который проходил в Краснодаре, для ребят из Калмыкии стало отличной возможностью показать свои таланты.

Есть чем гордиться и Даниру Очирову. Из деталей, напечатанных в 3Д принтере он создАл свой город мечты, где нет войны и терроризма, а все его жители имеют равные возможности. Помогали в этом ему студенты физико-математического факультета Калмгу.

Всего же от Калмыкии в фестивале «От винта» приняли участие почти полсотни ребят. И если самые юные занимаются робототехникой всего год, то старшие уже являются студентами калмыцкого госуниверситета. На форуме они представили четыре полномасштабных проекта, которые реализовываются уже не один год. А сами студенты становятся призерами и победителями многих всероссийских и международных соревнований. Например, эти студенты факультета среднего профессионального образования стали лучшими на чемпионате ворлдскиллс. Свою ветеринарную лабораторию представили и студенты аграрного факультета. Она функционирует более пяти лет. Здесь они делают домашним питомцам элистинцев прививки и берут анализы.

Кубок кристалл знаний «От винта» и то признание, которое получила калмыцкая команда на международном форуме, еще раз демонстрируют таланты элистинской молодежи и те возможности, которые создаются для ее развития.



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