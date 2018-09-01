Строительство нового Кафедрального собора идет полным ходом

Строительство нового Кафедрального собора святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Элисте идет полным ходом. Строители производят заливку армопояса на отметке семь метров и завершают монтаж опалубки под перекрытие хоров.



Архиепископ Юстиниан выразил надежду на то, что в декабре удастся приступить к обустройству цокольного этажа для подготовки помещения к проведению богослужений. Строительство нового Кафедрального собора святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Элисте идет полным ходом. Строители производят заливку армопояса на отметке семь метров и завершают монтаж опалубки под перекрытие хоров.Архиепископ Юстиниан выразил надежду на то, что в декабре удастся приступить к обустройству цокольного этажа для подготовки помещения к проведению богослужений.



Смотреть полный выпуск новостей



