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Сегодня, 15:36

Онкодиспансер проводит День открытых дверей


Онкодиспансер проводит День открытых дверейОнкодиспансер в последнюю субботу каждого месяца проводит День открытых дверей. Прием пациентов ведется без предварительной записи с 9-ти до часу дня. Одновременно по медицинским показаниям проводится маммография молочных желез.

Прием ведут два врача-онколога, в том числе онкогинеколог. Пациентам необходимо представить данные паспорта, медицинского полиса и СНИЛСа. Пройти обследование можно будет уже в эту субботу.



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