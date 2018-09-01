Онкодиспансер проводит День открытых дверей

Онкодиспансер в последнюю субботу каждого месяца проводит День открытых дверей. Прием пациентов ведется без предварительной записи с 9-ти до часу дня. Одновременно по медицинским показаниям проводится маммография молочных желез.



Прием ведут два врача-онколога, в том числе онкогинеколог. Пациентам необходимо представить данные паспорта, медицинского полиса и СНИЛСа. Пройти обследование можно будет уже в эту субботу. Онкодиспансер в последнюю субботу каждого месяца проводит День открытых дверей. Прием пациентов ведется без предварительной записи с 9-ти до часу дня. Одновременно по медицинским показаниям проводится маммография молочных желез.Прием ведут два врача-онколога, в том числе онкогинеколог. Пациентам необходимо представить данные паспорта, медицинского полиса и СНИЛСа. Пройти обследование можно будет уже в эту субботу.



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