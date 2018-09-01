Ассоциация юристов проведет бесплатные юридические консультации

28 сентября - Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. Члены региональной Ассоциации юристов и специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека проведут в Общественной палате Калмыкии бесплатные консультации для жителей региона.



Прием граждан пройдёт в столице с 10-ти до 13-ти часов по адресу: ул. Ленина 249, кабинет 605. 28 сентября - Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. Члены региональной Ассоциации юристов и специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека проведут в Общественной палате Калмыкии бесплатные консультации для жителей региона.Прием граждан пройдёт в столице с 10-ти до 13-ти часов по адресу: ул. Ленина 249, кабинет 605.



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