В Калмыкии обследовано почти 200 объектов торговли. В пяти из них на территории Элисты, Лаганского, Юстинского районов установлены факты продажи спиртосодержащей непищевой продукции, реализация которой запрещена на территории страны. Во всех случаях возбуждены дела об административных правонарушениях.



Всего же в республике за два предыдущих года зарегистрировано 57 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией. 35 человек погибли. В текущем году отмечено уже 14 случаев с 10-ю летальными исходами.



Напомним, на минувшей неделе был еще зарегистрирован случай группового отравления в Сарпинском районе. В результате – три человека погибли и еще трое пострадали. Причиной ЧП Роспотребнадзор назвал отравление суррогатом алкоголя. В следственном управлении по Калмыкии сейчас ведется проверка, по итогам которой будет принято решение. В Калмыкии обследовано почти 200 объектов торговли. В пяти из них на территории Элисты, Лаганского, Юстинского районов установлены факты продажи спиртосодержащей непищевой продукции, реализация которой запрещена на территории страны. Во всех случаях возбуждены дела об административных правонарушениях.Всего же в республике за два предыдущих года зарегистрировано 57 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией. 35 человек погибли. В текущем году отмечено уже 14 случаев с 10-ю летальными исходами.Напомним, на минувшей неделе был еще зарегистрирован случай группового отравления в Сарпинском районе. В результате – три человека погибли и еще трое пострадали. Причиной ЧП Роспотребнадзор назвал отравление суррогатом алкоголя. В следственном управлении по Калмыкии сейчас ведется проверка, по итогам которой будет принято решение.



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