«Здесь и сейчас»: защита детства

В предстоящий четверг 27 сентября в прямом эфире Радио России - Калмыкия выйдет очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас». В передаче - новости о важнейших событиях в республике и за её пределами. Участники, эксперты и специалисты в разных областях говорят на самые актуальные темы.



На этот раз тема беседы – защита детства. Гости студии представители Центра социальной помощи семье и детям и специалисты комиссии по делам несовершеннолетних. Слушайте программу "Здесь и сейчас» в четверг в 13 часов 14 минут в прямом эфире на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Youtube. Телефон в студии 4-11-26. В предстоящий четверг 27 сентября в прямом эфире Радио России - Калмыкия выйдет очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас». В передаче - новости о важнейших событиях в республике и за её пределами. Участники, эксперты и специалисты в разных областях говорят на самые актуальные темы.На этот раз тема беседы – защита детства. Гости студии представители Центра социальной помощи семье и детям и специалисты комиссии по делам несовершеннолетних. Слушайте программу "Здесь и сейчас» в четверг в 13 часов 14 минут в прямом эфире на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Youtube. Телефон в студии 4-11-26.



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