«Элиста – город равных возможностей. Более двухсот участников собрал в Элисте Фестиваль адаптивного спорта. Это второй по счету слет.



В этом году к представителям степного региона присоединились соседи из городов Ипатово и Благодарный Ставропольского края. Было разыграно 36 комплектов наград.



Вот таким красочным флешмобом начался фестиваль. Спортивный задор, положительные эмоции и отличное настроение участникам добавило зажигательного выступление воспитанников Элистинского дома-интерната под попурри из известных мелодий.



В соревнованиях принимали участие более двухсот ребят, с группой поддержки из педагогов, родных и сопровождающих. Площадкой для проведения спортивного праздника выбрали стадион новой гимназии в 9-м микрорайоне. Каждый район делегировал свою команду. В этом году присоединились и ставропольчане из двух городов края - Благодарного и Ипатово. В прошлом году по приглашению председателя Калмыцкой общественной организации инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Новая жизнь» Александра Каманджаева приезжали только руководители организаций. Сейчас их воспитанники состязаются с калмыцкими ребятами. Причем, Ипатовская организация «Всероссийского общества инвалидов», представила своих участников во всех видах спорта.



Самыми первыми победителя выявили среди девушек, участвовавших в армрестлинге в положении сидя. Второй год звания лучшей удостаивается Оксана Дораева из команды организации Новая жизнь. Оксана инвалид с детства. Соперница из Яшкульского района до последнего не уступала победу.



А это дартс, здесь самое большое количество участников. Желающих проверить свою меткость и ловкость, было не мало. Выстроилась целая очередь. Также внимание гостей и участников соревнований привлекал Пауэрлифтинг. Этим видом спорта с недавних пор увлекается и Павел Манджиев, защищавший цвета команды Республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта. Он только, что вернулся с Всероссийских соревнований, где занял первое место в плавании на 50 метров. Подростком Павел получил травму и сейчас передвигается на костылях. Но, это не помешало ему окончить Калмыцкий университет по специальности юриспруденция.



Отмечены почетными грамотами были и Руководители общественных организаций. Среди них - Инна Амнинова. Она всего три года возглавляет общество инвалидов «Новые возможности». Но, оно уже стало обладателем гранта, на средства которого и будут строить дальнейшие планы.



Здесь главное не победа, а участие. С этим согласны и ребята, и их родные. Отдых, общение, игры и приобретение новых друзей. А потому - слова благодарности звучат из всех уст в адрес организации инвалидов «Новая жизнь».

«Элиста – город равных возможностей. Более двухсот участников собрал в Элисте Фестиваль адаптивного спорта. Это второй по счету слет.В этом году к представителям степного региона присоединились соседи из городов Ипатово и Благодарный Ставропольского края. Было разыграно 36 комплектов наград.Вот таким красочным флешмобом начался фестиваль. Спортивный задор, положительные эмоции и отличное настроение участникам добавило зажигательного выступление воспитанников Элистинского дома-интерната под попурри из известных мелодий.В соревнованиях принимали участие более двухсот ребят, с группой поддержки из педагогов, родных и сопровождающих. Площадкой для проведения спортивного праздника выбрали стадион новой гимназии в 9-м микрорайоне. Каждый район делегировал свою команду. В этом году присоединились и ставропольчане из двух городов края - Благодарного и Ипатово. В прошлом году по приглашению председателя Калмыцкой общественной организации инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Новая жизнь» Александра Каманджаева приезжали только руководители организаций. Сейчас их воспитанники состязаются с калмыцкими ребятами. Причем, Ипатовская организация «Всероссийского общества инвалидов», представила своих участников во всех видах спорта.Самыми первыми победителя выявили среди девушек, участвовавших в армрестлинге в положении сидя. Второй год звания лучшей удостаивается Оксана Дораева из команды организации Новая жизнь. Оксана инвалид с детства. Соперница из Яшкульского района до последнего не уступала победу.А это дартс, здесь самое большое количество участников. Желающих проверить свою меткость и ловкость, было не мало. Выстроилась целая очередь. Также внимание гостей и участников соревнований привлекал Пауэрлифтинг. Этим видом спорта с недавних пор увлекается и Павел Манджиев, защищавший цвета команды Республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта. Он только, что вернулся с Всероссийских соревнований, где занял первое место в плавании на 50 метров. Подростком Павел получил травму и сейчас передвигается на костылях. Но, это не помешало ему окончить Калмыцкий университет по специальности юриспруденция.Отмечены почетными грамотами были и Руководители общественных организаций. Среди них - Инна Амнинова. Она всего три года возглавляет общество инвалидов «Новые возможности». Но, оно уже стало обладателем гранта, на средства которого и будут строить дальнейшие планы.Здесь главное не победа, а участие. С этим согласны и ребята, и их родные. Отдых, общение, игры и приобретение новых друзей. А потому - слова благодарности звучат из всех уст в адрес организации инвалидов «Новая жизнь».



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